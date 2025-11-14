Río Negro declaró la Emergencia Ígnea por un año: ¿qué implica?

El Gobernador firmó el instrumento legal para todo el territorio rionegrino, teniendo en cuenta el inicio de temporada. La medida establece multas y denuncias penales.

Por un año, el Gobierno de Río Negro declaró la emergencia ígnea en todo el territorio.

Ante un escenario climático extremo y el riesgo creciente de incendios forestales, el gobernador Alberto Weretilneck firmó el Decreto 1104/25 que declara la Emergencia Ígnea en todo el territorio de Río Negro por un año . La medida prohíbe encender fuego al aire libre y establece multas severas y acciones penales para quienes incumplan la norma.

El decreto busca fortalecer la capacidad del Estado provincial para anticiparse y responder con rapidez a los focos ígneos durante los meses de mayor peligro. “ La experiencia nos demuestra que la prevención es la única estrategia eficaz cuando hablamos de incendios forestales ”, sostuvo Weretilneck al anunciar la medida, que activa mecanismos administrativos y financieros especiales para reforzar la prevención y sostener los operativos.

Desde el Gobierno se advirtió que las altas temperaturas, la escasez de precipitaciones, los vientos intensos y la vegetación seca , sumados al incremento del turismo y la circulación de personas en zonas rurales y de interfase, conforman un escenario de riesgo extremo . A ello se agregan los antecedentes recientes de incendios devastadores en la región, que afectaron vidas humanas, infraestructura y ecosistemas de valor ambiental y productivo.

bomberos splif incendio forestal (2).jpg Invitan a las localidades a adherir al decreto que prevé multas para los responsables de ocasionar incendios intencionales. Archivo

Prohibiciones y control reforzado

El Decreto 1104/25 prohíbe por un año encender cualquier tipo de fuego al aire libre en tierras públicas y en todo espacio no habilitado expresamente para tal fin. La restricción alcanza a campings, balnearios, complejos turísticos, establecimientos rurales y predios recreativos, cuyos responsables deberán reforzar los sistemas de prevención y vigilancia de acuerdo con los estándares fijados por la normativa vigente.

Asimismo, el texto faculta al Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo a disponer de todos los recursos necesarios para atender la emergencia, mientras que el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) podrá otorgar excepciones específicas y extender el Estado de Alerta Máxima cuando las condiciones lo ameriten.

Los municipios y comisiones de fomento fueron invitados a adherir a la medida, fortaleciendo los controles locales y las campañas de concientización dirigidas a vecinos, turistas y productores.

Multas severas y acciones judiciales

El nuevo régimen sancionatorio establece multas que van de 100 a 100.000 litros de gasoil ultra diésel YPF, graduadas según el riesgo, el daño ambiental y la responsabilidad del infractor. Además, ordena iniciar acciones penales y patrimoniales inmediatas contra quienes provoquen incendios, ya sea por negligencia o intencionalidad, con el objetivo de recuperar los costos del combate y la extinción del fuego.

El Gobierno subrayó que la mayoría de los incendios tiene origen humano, y que su impacto ambiental, social y económico puede tardar décadas en revertirse. “El impacto de un incendio forestal es devastador, destruye ecosistemas, afecta la producción, pone en riesgo vidas y compromete el futuro de la provincia. Nuestro deber es anticiparnos y proteger a los rionegrinos”, afirmó Weretilneck.

Tecnología, brigadistas y cooperación interprovincial

La declaración de emergencia se suma a las acciones tecnológicas y preventivas que la Provincia impulsa junto al INVAP y organismos internacionales para instalar domos con inteligencia artificial y sistemas satelitales de detección temprana en Bariloche y zonas cordilleranas. Estos dispositivos permitirán identificar columnas de humo en tiempo real y alertar de inmediato a las brigadas del SPLIF.

Además, el Gobierno provincial avanza en un plan integral de refuerzo con la incorporación de 50 nuevos combatientes, la reparación de equipos dañados y la compra de camiones cisterna y maquinaria pesada para sostener las tareas en terreno.

Alberto Weretilneck y Nacho Torres Las tres provincias patagónicas conformaron un Comando Unificado para la prevención y lucha de incendios forestales. Gentileza

Un comando unificado en la Patagonia

En paralelo, Río Negro consolidó su cooperación con Neuquén y Chubut a través de la reciente creación del Comando Unificado Regional de Manejo del Fuego, un acuerdo histórico que permitirá coordinar recursos humanos, aéreos y logísticos en toda la región cordillerana.

El comando, integrado por más de 600 brigadistas y medios compartidos, funcionará con una mesa técnica-operativa y protocolos de actuación comunes. La meta es unificar criterios de prevención, detección y respuesta frente a incendios de gran magnitud.

Con esta decisión, Río Negro continúa trabajando en materia de prevención ambiental, gestión del riesgo y cooperación interprovincial, apostando a la anticipación y la innovación como pilares para proteger a su gente y su territorio.