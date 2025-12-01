Bonos contribución y estafa en bomberos: buscan esclarecer el destino de casi 40 millones de pesos

Tres ex integrantes de la Comisión Directiva están acusados por administración fraudulenta contra la administración pública. El juicio comenzó este lunes en Cipolletti.

La Justicia avanza en el juicio por la presunta estafa con un "Gran bono contribución".

El juicio por estafa que involucra a tres ex miembros de la Comisión Directiva de los Bomberos Voluntarios de Barda del Medio comenzó este lunes en la sala 1 del edificio del Fuero Penal de Cipolletti. La acusación apunta a determinar qué ocurrió con fondos cuyo valor actualizado ronda los 40 millones de pesos.

Según la imputación del Ministerio Público Fiscal, los tres hombres están acusados como coautores del delito de administración fraudulenta agravada por ejecutarse en perjuicio de la administración pública . Dos de ellos habían manifestado su intención de aceptar un juicio abreviado, pero ante el Tribunal negaron esa posibilidad.

El juicio continuará hasta el viernes en Cipolletti, y no se descarta que los alegatos de clausura se extiendan a la próxima semana.

“Gran bono contribución” y el manejo de los fondos

La investigación sostiene que entre marzo y septiembre de 2021 la Comisión Directiva lanzó la rifa “Gran bono contribución”. Cada cartón incluía diez troqueles con un valor total de 10 mil pesos, pagaderos en cuotas mensuales de mil pesos. Se imprimieron 2.500 cartones, equivalentes a 10.000 números, y se vendieron 1.778.

La recaudación estimada por la Fiscalía asciende a al menos $8.317.000 entre marzo y octubre de ese año. Los promotores contratados para la venta cobraron $1.550.000 en concepto de primeras cuotas, mientras que las seis cobradoras encargadas de recibir los pagos mensuales percibieron $1.353.400 en comisiones, equivalente al 20% de lo recaudado.

juicio por estafa con rifas de bomberos de Barda del Medio

A esto se sumaron $700.000 destinados a premios y $473.893 en gastos generales. Tras una denuncia del tesorero del cuartel, un allanamiento permitió secuestrar $1.218.224, que fue depositado en una cuenta bancaria.

La pesquisa también detectó cartones duplicados y triplicados, además de un faltante de $3.021.483 cuyo destino aún no fue esclarecido.

Roles dentro de la Comisión y conflicto interno

Uno de los imputados era primer vocal y quedó al frente de la Dirección tras la licencia del titular. Fue él quien impulsó la rifa como mecanismo de recaudación. Sin embargo, un conflicto interno derivó en que otros dos miembros de la Comisión asumieran el control y desplazaran al vocal, quedando a cargo de recibir y rendir el dinero.

De acuerdo con la Fiscalía, estas dos personas tenían funciones de carácter operativo y habrían abusado de su autoridad al asumir la administración de los fondos. Se les atribuye haber recibido pagos en mano sin entregar recibos ni constancias para el control posterior. Además, la rifa no contaba con autorización de Lotería de Río Negro.

La postura de las defensas

En los alegatos iniciales, los dos defensores públicos y el abogado particular afirmaron que los hechos no corresponden a una organización destinada a defraudar, sino a un “desorden administrativo” generado por una “crisis institucional”.

Señalaron que el manejo interno era tan desprolijo que no existe manera de determinar con precisión cuánto dinero se recaudó, debido a la falta de registros. Las tres defensas solicitaron la absolución de los acusados.