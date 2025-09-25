Como un viaje de egresados, pero de abuelos del Valle a Las Grutas: "Que manera de reírnos"

Los "viejitos piolas" la rompen en la playa, con el carismático Falu Guzmán haciendo de las suyas en un viaje inolvidable: "Playa, comida y guitarra".

Con el popular y carismático Falú Guzmán a la cabeza, adultos mayores del Alto Valle y otros lugares de la provincia disfrutan de un inolvidable viaje a Las Grutas . "La tercera juventud", como ellos le llaman, la pasa "bomba" en el mar.

Impulsado por el Gobierno de Río Negro, en el marco del Programa “Activamente”, los abuelos de Fernández Oro, Allen y Cipolletti, entre otras ciudades, gozan en diferentes tandas de una escapada a la ciudad balnearia. Esta semana le tocó a la delegación orense y también hay vecinos de nuestra ciudad, Allen, General Roca, Campo Grande y Villa Regina.

La propuesta busca promover un envejecimiento activo, saludable y participativo, garantizando el derecho al ocio, la recreación y la integración social. Durante las jornadas, se realizan excursiones a lugares increíbles, actividades recreativas y paseos por la playa, compartiendo momentos de alegría y amistad.

Viaje de los abuelos del alto valle a Las Grutas

"Hermoso todo, que manera de reírnos", contó una abuela que contemplaba las ocurrencias de Falú, que no larga la viola ni un segundo y entretiene a todo el grupo con su canto y humor.

"Estamos pasando unos días hermosos con los abuelos"

Esta iniciativa la lleva adelante la Secretaría de Políticas Públicas y Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura de Río Negro. La Municipalidad de Fernández Oro trabaja activamente con 47 viajeros que disfrutan de estos días en el mar.

"Estamos desde el martes, somos un grupo de adultos mayores de Fernández Oro, está la colonia municipal también. El resto de personas son de el Centro de Jubilados y Pensionados de la localidad. Paramos en un hotel que se llama Marea, cerca de la tercera bajada", explican.

Abuelos de viaje en Las Grutas

"Es un evento provincial de Turismo Social de Adultos Mayores, perteneciente a la Secretaria de Desarrollo Humano de la Provincia. Seríamos la segunda tanda de viaje y estamos pasando días muy lindos. En un ratito nos vamos al Polideportivo Municipal a almorzar y merendar allá y hacer actividades de cierre. Unos días hermosos acá en Las Grutas, a la tarde si podemos haremos playa y mañana tempranito volvemos", resume Gise Quiroga, una de las 4 coordinadora del contingente, en declaraciones a LM Cipolletti.

"El cupo de Fernández Oro se dio también a la gestión conjunta de Gustavo Amati con Mariano Lavin, es gracias a ellos, a la provincia por pensar en nuestra ciudad y que te reconozcan de esta manera es fabuloso. Es el trabajo más satisfactorio que tenemos desde Desarrollo Humano, así que más que agradecida. Hermoso todo. Playa, comida y guitarra", culminó.

¡A seguir disfrutando hasta el último instante!