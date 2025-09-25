En 10 fotos: así fue la marcha por el Triple Femicidio de La Matanza en Cipolletti
Esta tarde, un gran número de personas se movilizó exigiendo justicia y en contra de los femicidios en Cipolletti. Hubo movilizaciones masivas en todo el país.
El femicidio de tres jóvenes oriundas de La Matanza conmociona al país. En este contexto, en muchos puntos de Argentina se convocó a una marcha para reclamar justicia por Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez. Cipolletti no fue la excepción y hubo una importante movilización por el centro de la ciudad.
La convocatoria estuvo motorizada por organizaciones feministas, sociales, políticas y sindicales que comenzaron a congregarse a las 18 de este jueves en la plaza San Martín, también conocida como Plaza de la Justicia. Además, mujeres sin pertenencia a ninguna organización en particular se acercaron a levantar su voz.
Te puede interesar...
La convocatoria surgió de organizaciones feministas, gremiales y sociales, con el respaldo de agrupaciones como el Movimiento Ni Una Menos Cipolletti, UNTER y ADUNC.
"Justicia por Brenda, Lara y Morena", "ni una Menos", "nos están matando" y "paren de matarnos", "todas las vidas importan", fueron las principales consignas que se mostraron en la masiva movilización.
Las fotos de la movilización
Leé más
Marcharon en Cipolletti por el triple femicidio en La Matanza
Cipolletti se moviliza por el triple femicidio que conmociona al país
Triple femicidio: confirman que las torturas a las chicas fueron transmitidas por TikTok
Noticias relacionadas
Lo más leído
Dejá tu comentario