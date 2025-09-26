Un adolescente fue salvajemente golpeado en la escuela: está en coma y con asistencia respiratoria

El chico fue agredido por otro adolescente en medio del aula. La familia apuntó contra la escuela por no haber impedido la golpiza.

Un alumno de 15 años se encuentra en coma inducido luego de haber sido golpeado por un compañero de escuela. El agresor es un adolescente de 16 años, con antecedentes de violencia escolar, y está siendo investigado bajo la caratula de tentativa de homicidio.

El brutal ataque ocurrió el miércoles por la mañana en un colegio de Avellaneda, ubicado en calles Roca y Chacabuco. La madre del joven agredido, relató que todo inició cuando los dos chicos comenzaron a pelear por una silla en al aula, al regresar del comedor. En ese momento, la víctima se negó a cederle su asiento al otro estudiante, quien le propinó una cachetada.

Inmediatamente, la agresión se agravó y la docente a cargo del aula decidió intervenir sujetando a la víctima. Sin embargo, no logró frenar el enfrentamiento, por el contrario, terminó impidiendo que el chico se pudiera defender de los golpes que continuaba recibiendo. “Lo agarra de atrás para que no se defienda, y ahí empiezan las piñas al pecho y a la cara”, contó la madre.

De acuerdo con un comunicado compartido por los familiares de la víctima, desde el ámbito escolar les obstaculizaron el acceso tras la golpiza. “Esta profesora, con participación del personal de la institución, le impidieron a la hermana de Isaías que se comunicara con el familiar a cargo para poder asistirlo. Isaías entró en paro cardiorrespiratorio en el colegio, y nadie lo asistió”, aseguraron.

975557-colegio_0

“Cuando la hermana pudo comunicarse con la madre, y pudo llegar al colegio a ver a su hijo, ningún personal ayudó a movilizar a Isaías, sólo dos compañeros que salieron a buscar algún patrullero para poder trasladar a Isaías al hospital”, agregaron.

Según trascendió, un patrullero que circulaba por la zona, fue quien llegó al lugar para auxiliar al joven de 15 años que se encontraba inconsciente. De manera urgente lo trasladaron al Hospital Fiorito de Avellaneda, donde recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

En el comunicado, los familiares especificaron que el personal médico demoró 20 minutos en reanimarlo y aunque lograron estabilizarlo, permanece internado en terapia intensiva, bajo coma inducido y con asistencia respiratoria mecánica.

Cómo continúa la investigación

El compañero señalado como autor de los golpes, fue detenido en el marco de la investigación judicial calificada como homicidio en grado de tentativa. Aunque actualmente está en su domicilio, continúa a disposición de la Justicia y al aguardo de los avances de la causa.

El caso se encuentra en manos de la Fiscalía de Menores N° 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Bonilla. La investigación avanza con un seguimiento que busca esclarecer la dinámica de los hechos.

adolescente avellaneda El adolescente permanece en coma inducido.

Por otra parte, desde el colegio al que concurren los estudiantes, y donde se llevó a cabo la agresión, no emitieron ningún comunicado ni se pronunciaron sobre lo ocurrido. La familia de la víctima acusó a la institución de haber tenido una la mala intervención en el episodio.

Además, advirtieron que no se trató de un hecho aislado, sino que recientemente habían sucedido agresiones dentro de la escuela. Según la madre de Isaias, en el mes de marzo, el joven imputado ya había atacado a su hijo utilizando una lapicera para herirlo en el brazo.

"Muchos chicos ingresan con armas blancas, hay alumnos vulnerables y situaciones de violencia que no se denuncian ni se previenen”, apuntó la mamá.