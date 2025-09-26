Quién es el cipoleño que creó la selección de handball de sordos y por qué lo hizo

Ahora es el entrenador del equipo que viene de consagrarse subcampeón sudamericano. ¡Crack!

Motivado por el desempeño de sus hermanos, un vecino de Cipolletti creó la selección argentina de handball de sordos . Ahora es el entrenador del equipo que acaba de obtener un resonante logro. ¡A la pelota!

Gastón Drago contó en LU5 que inició este brillante proyecto hace tres años inspirado por sus hermanos Carlos y Raúl Omar , quienes son sordos profundos de nacimiento y practican este deporte desde pequeños.

Drago relató que su hermano Raúl Omar, quien también juega al fútbol, le mostró videos de selecciones de handball para sordos de otros países y le pidió ayuda para formar un equipo en Argentina.

Handball cipoleño Gastón Drago, el cipoleño que hizo historia inspirado en sus hermanos.

El proceso de formación comenzó con la búsqueda de jugadores. “Ya junté a doce chicos de Buenos Aires más nosotros dos de acá del sur más uno de Córdoba y uno de Ushuaia para empezar a entrenar”, le informó su hermano.

Posteriormente, se contactaron con CADES (Confederación Argentina de Deportes de Sordos), que les dio luz verde para comenzar los entrenamientos.

El cipoleño debutó con un gran logro

El entrenador cipoleño explicó que para integrar la selección se requiere “más del 55% de pérdida de audición en el oído medio, en tu mejor oído“, requisito establecido para competencias internacionales.

En agosto, el equipo debutó en Buenos Aires contra Brasil en el segundo sudamericano de Handball de Sordos. Argentina obtuvo el subcampeonato y una plaza para participar en el Mundial de 2027, cuya sede se anunciará en marzo del próximo año. ¡Felicitaciones, vecino!

Un regreso esperado en la selección argentina de handball

Uno de los mejores jugadores de la historia del handball argentino vuelve a la Selección para disputar el Torneo 4 Naciones contra Brasil, Chile y México que comenzará el próximo 29 de octubre en el Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires.

El Chino Simonet integra la lista de convocados que anunció el pasado lunes Rodolfo Jung para el cuadrangular internacional que servirá de preparación para el Torneo Sur-Centro que se jugará en enero de 2026 en Chile.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AndresPando_/status/1970184666456998138&partner=&hide_thread=false Los Gladiadores tienen plantel para el 4 Naciones del 29/10 al 1/11 en la Casa del Handball. Y la noticia es la vuelta del Chino Simonet después de su ausencia en el Mundial. Otra oportunidad para verlo con la camiseta argentina en nuestro país. pic.twitter.com/i5iFvG5Qh5 — Andrés Pando (@AndresPando_) September 22, 2025

Después de su ausencia en el último Mundial de la disciplina por motivos personales, uno de los máximos referentes de la historia de Los Gladiadores volverá a jugar en nuestro país con la albiceleste.

A los 35 años, el lateral del Montpellier francés, flamante ganador de la Copa de Francia, será la principal estrella del torneo internacional que tendrá a la Selección como anfitrión.