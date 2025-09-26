La agenda más completa de actividades para el fin de semana en Cipolletti

Como cada semana, traemos las opciones para realizar en familia, solo o con amigos en la ciudad. Enterate la agenda completa.

Del 26 al 28 de septiembre, Cipolletti ofrece propuestas culturales, deportivas y recreativas para todos los gustos: desde conciertos, tango y folklore hasta teatro, cine, danza y caminatas al aire libre.

El Complejo Cultural Cipolletti (CCC) abre el fin de semana con una propuesta de primer nivel: el Cuarteto Confluencias interpretará el célebre Cuarteto para cuerdas N°14 en Re menor, D.810 “La muerte y la doncella” de Franz Schubert , acompañado por una proyección en vivo de Cine a Mano a cargo de Julieta Tabbush . La función será a las 21 en Fernández Oro 57, con entrada libre y gratuita.

En paralelo, los amantes del tango podrán disfrutar de una milonga especial en el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel , también desde las 21. El encuentro contará con la participación de Fabiana Vidarte y Richard Bolívar , en una velada que invita a bailar y compartir. Las entradas estarán disponibles en puerta a $6.000.

El cine también suma su espacio: en la sala Lorenzo Kelly del CCC se proyectará “ Demon Slayer: El Castillo Infinito ”, a las 20:30.

E.C.P CCC (4) Actividades para todos en los centros culturales de la ciudad. Estefania Petrella

Sábado 27: De la salud al folklore y la música electrónica

Durante la tarde, la ciudad se sumará a la conmemoración del Día Mundial del Corazón con actividades abiertas y gratuitas en el sector verde del CCC. De 18 a 20 se realizarán caminatas, yoga, charlas y espacios de consulta, con la participación de instituciones de salud como el Hospital Moguillansky, UFLO, ALCO y Leben Salud.

En simultáneo, el Campeonato Argentino de Bailes Latinos desembarcará en el Centro de Artes Roberto Abel con más de 50 competidores de toda la Patagonia. La jornada clasificatoria iniciará a las 14 y se extenderá hasta las 19, para luego dar paso a un baile de gala en el Hotel & Casino del Río, con una antesala en Oasis Resto Bar.

La Escuela Municipal de Música abrirá sus puertas a las 20 con el espectáculo “Canciones de Tierras”, una propuesta gratuita de raíz latinoamericana a cargo de Sebastián Ortiz, Leandro Antueque, Juliana Díaz y Eduardo Diser.

Baile Cipolletti Los clásicos de la peña folklórica y bailes cipoleños, regresan este fin de semana. Archivo

La noche estará marcada por la tradición con una nueva edición de la Peña Folklórica en el CCC. Con la conducción de José Luis Datri, subirán al escenario a partir de las 21, artistas como Lourdes Borgi, Samanta Juncos, Julio Millal, Estefanía Arias y el grupo Rayün, junto a los ballets de Cipolletti y Cinco Saltos. Las entradas tienen un costo de $6.000.

El teatro también tendrá su espacio con la obra “Bonyur Tailandia”, que se presentará sábado a las 21 y domingo a las 20 en La Caja Mágica. Una historia cargada de humor, suspenso y emoción con entradas a $20.000.

Finalmente, la noche cerrará con la primavera electrónica de Vision Festival en Finca La Nonnina. Desde las 23, se presentará Kevin Di Serna, acompañado por Maxi Degrassi y el dúo Fede Vázquez – Franco Amado, en un evento +18 con entradas desde $45.000, disponibles únicamente a través de la app BOMBO.

E.C.P LA CAJA MAGICA (1) Dos propuestas teatrales en La Caja Mágica. Estefania Petrella

Domingo 28: Amistad, Lerner y cine

La jornada comenzará con la segunda edición de “Un Puente de Amistad”, en el marco del Día Internacional de las Personas Mayores. La convocatoria es a las 9:20 en Plaza del Fortín, con entrada en calor a las 9:45 y caminata desde las 10 por el Puente Carretero hasta Neuquén. El cierre será con un show artístico en la Plaza de Turismo de la capital neuquina. La actividad es gratuita.

Por la tarde, el CCC recibirá a Alejandro Lerner, uno de los compositores más reconocidos de Latinoamérica. El show será a las 20, con entradas desde $65.000.

El cine también tendrá propuestas familiares: “30 años de Toy Story”, el clásico de Pixar que regresa a pantalla grande, se proyectará el domingo a las 18 en el CCC. Además, continúa “Demon Slay: El Castillo Infinito” el sábado y domingo a las 20:30.

Entre música académica, tango, folklore, danza, salud, teatro y espectáculos masivos, Cipolletti se prepara para vivir un fin de semana cargado de cultura y encuentro social. Una grilla que refleja la diversidad de propuestas y que invita a vecinos y visitantes a disfrutar la ciudad en todas sus expresiones.