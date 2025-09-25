El concierto de un Cuarteto de cuerdas llega con una llamativa propuesta artística a Cipolletti

El conjunto musical se presentará el viernes 26 de septiembre en el Complejo Cultural Cipolletti (CCC). Contará con el arte de Cine a Mano a cargo de Julieta Tabbush.

El Cuarteto Confluencia ofrecerá una nueva presentación el viernes 26 de septiembre a las 21 horas en el Complejo Cultural Cipolletti (CCC) . La agrupación interpretará el Cuarteto para cuerdas N°14 en Re mayor “La Muerte y la doncella” de Franz Schubert, en una velada con entrada libre y gratuita.

El espectáculo contará con una innovadora propuesta que combinará música en vivo y artes visuales. Se trata de la iniciativa de “ Cine a Mano ” de Julieta Tabbush , que consiste en una técnica de expresión pictórica dibujada en tiempo real que crea una secuencia de imágenes con una narrativa visual efímera.

“La mano del artista, que puede verse en movimiento dentro de la proyección, hace el papel de titiritero que entra en escena para animar sus personajes y conducirlos por el espacio escénico . Al dibujar y dar forma a los elementos del cuadro, la artista crea personajes en escenarios específicos” indicó Tabbush.

El programa de concierto: Franz Schubert

La obra elegida por el cuarteto musical es de Schubert, compuesta en 1824, dividido en cuatro movimientos: Allegro, Andate con moto, Scherzo (Allegro molto- trío) y Presto. Considerada una de las piezas más intensas de su trabajo, la interpretación asegura una experiencia única.

El Cine a Mano, al igual que una función de teatro y a diferencia de la proyección de una película, se reinventa cada vez que se ejecuta. Por eso, el dibujo y las secuencias narrativas acompañarán en tiempo real el ritmo y las secuencias musicales.

Integrantes del Cuarteto Confluencia

El Cuarteto Confluencia está integrado por Mauricio Aramayo en violín, egresado del conservatorio Nacional “Carlos López Buchardo”. Actualmente, Mauricio es solista de segundos violines en la Orquesta Sinfónica de Neuquén y director de la Escuela Municipal de Música Cipolletti.

Aron Vera en violín, inició sus estudios a los 15 años con el profesor Rodolfo Matamala en Chile. Estudió en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes IUPA en General Roca. Actualmente Aron es integrante de la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Río Negro y de la Orquesta Sinfónica de Neuquén.

Gustavo Castillo en viola, un músico con más de 10 años de trayectoria que lo llevó a tocar en orquestas como la Sinfónica Juvenil Nacional, la Sinfónica Patagónica, Orquesta Filarmónica de Río Negro y Ensamble de Cuerdas Patagónicas. En la actualidad, se desempeña como docente en seminarios de Práctica Orquestal en Viedma desde el 2019.

Otra integrante es Lucía Espeche en cello. Estudió violonchello en Argentina con los maestros Juarez Johnson, Enrique Maltz y Sergei Potreva y en Venezuela se formó con Juan Pablo Méndez en la Academia Venezolana de Violoncello.

En 2015 ingresó a la Orquesta Sinfónica de Neuquén, y en 2016 en la Orquesta Sinfónica de Río Negro. Actualmente cursa el último año de la licenciatura en violoncello popular con orientación en jazz dictada en el IUPA.

La innovadora propuesta de Cine a Mano

Por otra parte, Tabbush es una referente en distintas disciplinas de las artes escénicas como titiritera, sombrista, escenoplástica, realizadora y docente. Dirigió proyectos colectivos y participó en festivales nacionales e internacionales con el aporte de su mirada creativa en diversas producciones teatrales.

Entre sus logros se encuentra la creación de Retroclub, un proyecto que llegó a reunir a 40 artistas audiovisuales en espectáculos de animación analógica masiva de carácter masivo que fueron presentados en diferentes puntos del país.