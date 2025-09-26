Pronóstico para Cipolletti: anuncian viento, chaparrones y tormentas

Hasta cuándo continuará el viento y el tiempo inestable en la región. Los detalles para este fin de semana.

La semana estuvo marcada por el viento en Cipolletti y la región. Predominaron las fuertes ráfagas que lejos de apaciguarse continuarán unos días más. Así indica el pronóstico , al menos para este viernes, junto con el tiempo inestable como consecuencia del ingreso de aire húmedo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este viernes por la madrugada cielo parcialmente nublado con una temperatura que arrancará en los 13 grados. En cuanto al viento, se espera que sople de leve a moderado (entre 23 y 31 kilómetros por hora) con ráfagas cercanas a los 70 kilómetros por hora. Ya en horas de la mañana se esperan chaparrones con una temperatura que ascenderá a los 18 grados. Continuará el viento de leve a moderado y las ráfagas no superarán los 50 kilómetros por hora.

Las tormentas aisladas llegarán por la tarde con una temperatura de 20 grados. Además, el viento soplará moderado y las ráfagas irán en ascenso, de casi 70 kilómetros por hora. Hacia la noche estará mayormente nublado, cesarán las tormentas, pero continuará el viento y las ráfagas entre 51 y 59 kilómetros por hora.

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) pronosticó aire frío para este viernes en cordillera con lluvias y nevadas débiles. Para la región anticipó vientos del sudoeste. El tiempo estará bueno el fin de semana con tardes cálidas, especialmente el domingo. Adelantaron que habrá “días de primavera la próxima semana”.

ECP LLUVIA (3).jpg Estefania Petrella

Cómo estará el finde

Quedarán vestigios de este tiempo inestable y ventoso durante este último fin de semana de septiembre en Cipolletti. El SMN adelantó que este sábado por la madrugada continuará el cielo mayormente nublado, pero no habrá lluvias, con viento de leve a moderado y ráfagas entre 51 y 59 kilómetros por hora, que se extenderá en horas de la mañana.

La temperatura comenzará en los 8 grados y ascenderá a los 9 grados. Cesarán las ráfagas, pero seguirá el viento moderado hasta la noche. La temperatura máxima alcanzará los 21 grados bajo un cielo algo nublado.

Según la AIC, estará soleado por la tarde con una máxima de 20 grados. El viento soplará a 39 kilómetros por hora y las ráfagas andarán poco más de los 50 kilómetros por hora. Mientras que hacia la noche estará parcialmente nublado con una temperatura que descenderá a los 2 grados. El viento será moderado y las ráfagas irán en descenso.

Se prevé un mejoramiento del tiempo para el domingo en la región. El SMN pronosticó cielo algo nublado por la mañana, con una temperatura de 10 grados y viento de hasta 31 kilómetros por hora. En tanto que, por la tarde/noche, la temperatura alcanzará los 24 grados de máxima. El viento soplará fuerte y las ráfagas de casi 70 kilómetros por hora.

Mientras que la AIC anticipó cierta amplitud térmica, con máximas de 24 grados y mínima de 2 grados. El cielo estará entre cubierto y mayormente cubierto con viento fuerte y ráfagas de casi 50 kilómetros por hora.