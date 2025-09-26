Amigo fiel: Bandido, el perro que jugaba con el Negrito lo "extraña" y sufre su ausencia como todo Cipolletti

De la banda que suele "manguear" comida en tradicional pizzería céntrica, eran “inseparables”. El popular Negrito no aparece y su compinche está deprimido.

Andaban siempre juntos para todos lados el Bandido y el Negrito . Al menos así lo recuerdan en la popular pizzería que les daba de comer. Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, pero también son super fieles entre ellos. Y máxime los callejeros una vez que empatizan, resuelven cuestiones territoriales y deciden sobrevivir juntos respetando sus propios códigos.

“Estos dos eran como hermanos, inseparables ”, contaron a LM Cipolletti los allegados al Tano , el emblemático recinto gastronómico de 9 de julio y Belgrano a la que todos los días las mascotas que no tienen dueño suelen ir a buscar su sabrosa viandita.

El Negrito en su segundo hogar, la cancha de Cipolletti. El Bandido lo extraña.

“Es algo histórico, tenemos una banda de perros a los que solemos darles nuestros alimentos y ellos estaban siempre juntos. Una pena porque se nota que el Bandido lo extraña mucho”, lamentan desde ese histórico comercio que les llena la panza y el corazón con su cariño a los perros.

Lo cierto es que Bandido “ya no es el de antes” según aquellos que lo conocen. Perdió la chispa y energía habitual. Se lo ve mucho más desganado y “tristón”. Y después dicen que los animales “no entienden o no sienten lo mismo que nosotros, este perro está mal porque extraña al otro”, asegura una proteccionista que también se mostró preocupada por la situación.

Lamentablemente ya pasó casi un mes desde la última vez que se lo vio al Negrito, el día de los incidentes entre Cipolletti y Bolívar, en la que el perro del pueblo había ido alentar a su querido albinegro como cada domingo.

Perro que se metió a la cancha en Cipolletti

Desde entonces, se inició una búsqueda desesperada, la ciudad se movilizó pero por lo pronto los resultados no han sido alentadores. Crece la angustia y el misterio en la ciudad. ¿Qué le pasó al Negrito?

Negrito, el perro al que espera El Bandido y todo Cipolletti

“Sabemos que es vago, pero cada vez que se iba a lo sumo pasaban dos días y volvía”, explicó Mónica, una empleada de seguridad del CCC, con un mal presentimiento aunque sin perder las esperanzas.

La mujer, es una de los que solía mimarlo: “acá se quedaba todas las noches, le tenemos un colchoncito” comentó y se puso al frente de la búsqueda. Aunque son cada vez más los vecinos que se prenden en la movida “encontremos al Negrito sano y salvo”.

La última vez que se lo vio fue en el recordado partido entre el albinegro y Ciudad Bolívar, el día de los graves y lamentables incidentes. Es que este querido perrito no se perdía “ningún partido” y cuando le daban un resquicio y encontraba el portón abierto hasta se metía en la cancha.

Perro el negrito El Negrito es el "perro del pueblo". El de la cancha y los bares. ¿Dónde está?

De hecho, un encuentro ante Sol de América de Formosa el año pasado en el inicio de la reválida -instancia en la que justamente Cipo se presentará en un par de semanas en su vuelta al ruedo- estuvo interrumpido por su atrevido ingreso al campo de juego.

También se paseaba contento por los bares céntricos, las escuelas y la Facu, la terminal y los restaurantes. “Es de mediana edad, de porte grande. Tiene pelitos blancos como canas, aunque no llegan a serlo, en su cabecita. Me fui hasta al circo a buscarlo, pero no hubo caso. Muchos vecinos lo publicaron en las redes sociales, dale Negrito, aparece que te estamos esperando…”, ruega Moni. Sí, ella, el Bandido y todo Cipolletti lo quieren volver a ver.