Se separaron hace años, pero presentó denuncia por acoso

Un hombre acusó a su ex pareja por acoso y amenazas. Ocurrió en el Alto Valle y la Justicia de Paz dictó la prohibición de acercamiento.

Un dramático relato hizo un hombre en la denuncia que hizo contra su ex novia , a quien acusó de hostigarlo con llamadas telefónicas, amenazarlo y rondarlo en su lugar de trabajo y en su domicilio, que comparte con su nueva pareja, a pesar que hace años la relación quedó trunca.

La presentación la realizó en Allen y se encuadró en lo que contemplada en la Ley 3040 , que regula la Protección Integral contra la Violencia en el Ámbito de las Relaciones Familiares , y el Código Procesal de Familia.

El trámite fue girado al Juzgado de Paz local, donde su titular Antonio Barrera Nicholson resolvió el dictado de medidas cautelares para frenar los acosos . Entre ellas le ordenó a la mujer la prohibición de acercamiento y de contacto, además de darle intervención al Juzgado de Familia de General Roca para se determine la continuidad de la causa.

La denuncia por violencia familiar

La víctima contó que habían iniciado una relación sentimental que terminó hace más de dos años porque “ella era muy psicópata”. Agregó que luego se fue a Buenos Aires un tiempo y que al regresar no la vio más.

Después él conoció a otra persona, su actual pareja, quien lo acompañó en la presentación de la denuncia, ya que ella también es objeto de los acosos de la ex.

“Hace un mes que ella nos hostiga constantemente, primero me llamó a la madrugada, me enviaba mensajes, la tuve que bloquear. Un día fue a la casa de mi madre borracha a buscarme. Ella sabe nuestro domicilio y mi domicilio laboral, ya que se ha presentado a consultar precios a la carnicería, y a veces ronda por fuera en mi trabajo y nuestro domicilio”, refirió el muchacho.

justicia sentencia juez.jpg

El último episodio, según agregó, ocurrió la semana anterior, cuando iba en moto yendo a buscar a su novia y la acusada que andaba en un auto con otro joven se le acercaron y lo insultaron.

“Nunca la denuncie por que no pensé que podía llegar hacer, y hasta el momento no la he cruzado de frente”, aclaró.

Medidas cautelares

El juez Nicholson dispuso la prohibición de acercamiento de la sospechosa a una distancia no menor de 200 metros, tanto de residencia, como del lugar de trabajo, estudio y otros ámbitos de concurrencia del denunciante. Además en caso de encontrarse circunstancialmente en cualquier otro sitio, ella deberá mantener una retirarse. La medida prohibitiva también incluye a los familiares de la víctima.

La mujer también deberá abstenerse de producir incidentes o actos molestos o perturbadores por cualquier medio de comunicación, como llamadas de teléfonos o mensajes por redes sociales. Todo a fines de “preservar la integridad psicofísica” de los damnificados.

El magistrado agregó en su resolución que las medidas deberán ser cumplidas “bajo apercibimiento” de cometer el delito de “desobediencia a la autoridad”, que el Código Penal establece penas de quince días a un año de prisión.

Lo dispuesto tendrá vigencia hasta tanto “existan elementos en autos que permitan modificar estas medidas”.