Lo denunciaron por violar a una nena que trabajaba en su casa, pero murió antes de ser juzgado

La niña, de entre 12 y 13 años, hacía trabajo doméstico en la casa del acusado. Se sospechó que la amenazaba y le daba dinero para "comprar su silencio".

La Justicia cipoleña sobreseyó a un hombre de Fernández Oro que había sido acusado por violar a una niña. La medida se tomó ante su fallecimiento.

Un hombre que en octubre de 2023 había sido imputado por abusar y violar reiteradamente a una niña a la que hacía trabajar en su casa, murió por una afección médica en el transcurso de la investigación, por lo que el caso quedó impune.

La acusación enrostrada por la fiscal Adjunta Natalia Poblete indicó que los hechos ocurrieron entre agosto de 2021 y febrero de 2023 , cuando la víctima tenía entre 12 y 13 años de edad y se desempeñaba en tareas domésticas en el domicilio de JMC , el hombre imputado, ubicado en Fernández Oro.

La descripción de los ataques es aberrante. Sostiene que en primer lugar la manoseó por debajo de la ropa “ aprovechándose de que la misma no pudo consentir libremente la acción, en razón de su corta edad”.

Ataques reiterados en el tiempo

“Esta conducta se fue reiterando en el tiempo en un número indeterminado de veces”, precisó la representante de la Fiscalía cipoleña.

Pero más tarde, JMC se mudó a otra casa más chica que se encuentra en el mismo terreno, donde comenzó a accederla carnalmente vía vaginal. El relato destaca que la chiquita le solicitaba que la dejara, que sufría por el dolor.

Sin embargo el hombre le decía “que no dijera nada, porque le iba a pegar” y para asegurar su impunidad “le entregaba regalos y dinero a fin de comprar su silencio”.

Esta última” conducta delictiva”, agrega el texto acusatorio, se reiteró “en idénticas circunstancias de modo y lugar, al menos 2 veces.…".

JMC fue imputado por los delitos calificados como “abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal en concurso real”, una figura que prevé penas de prisión de cumplimiento obligatorio.

Sin embargo la causa judicial quedó trunca con su fallecimiento, producido el 12 de agosto último en el Policlínico Modelo de Cipolletti por un "shock séptico".

Ante ese desenlace, confirmado por un certificado de defunción, la Fiscalía pidió el sobreseimiento, tal como lo establece el Código Penal rionegrino ante estos casos. La jueza Alejandro Berenguer dictó el fallo tal como lo había requerido la Fiscalía.

Otro caso que conmocionó y tuvo el mismo desenlace

En junio 2016 otro hombre fue condenado a 20 años de cárcel efectiva por "abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores". El caso generó enorme conmoción en la comunidad, porque el violador era Luis Oscar Gandini, muy conocido en Cipolletti por sus emprendimientos nocturnos, pero porque además era tío de la modela y actriz Brenda Gandini.

Gandini había sido denunciado por una niña de 13 años de edad, la hija de un amigo muy cercano, el 21 de julio de 2011.

El 30 de junio de 2016 recibió la sentencia en los tribunales locales. La victima, quien por entonces ya tenia 23 años, declaró que había sido abusada desde los 7. Contó que el acusado se aprovechaba de ella cuando se quedaba a dormir en su casa, y la amenazaba con un arma de fuego para que no le diga nada a sus padres. La última vez que abusó de ella fue a los 18.

Pese al castigo impuesto Gandini nunca fue preso. Había quedado alojado en un geriátrico de Buenos Aires. En junio de 2021 falleció mientras permanecía internado en el Hospital Javier Muñiz a causa de una insuficiencia respiratoria aguda. Tenía 66 años.