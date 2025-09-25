Se inundaron las redes de mensajes por la muerte de un joven cabo de la Policía de Neuquén

Las redes sociales se inundaron de mensajes de dolor tras el fallecimiento de un joven cabo de la Policía de Neuquén , quien se desempeñaba en la localidad de Zapala en la División Comando Radioeléctrico.

Se trata de Carlos Javier Molina, de 36 años, cuyo fallecimiento se dio a conocer en las últimas horas. La Cooperativa de Energía Eléctrica de esa localidad informó que sus restos son velados durante este jueves y la ceremonia de despedida se realizará a las 15 en el cementerio local.

Desde la Policía de Neuquén lamentaron la pronta muerte del integrante de la fuerza de seguridad. "Con profundo pesar, la Policía del Neuquén informa el fallecimiento de Molina Carlos Javier, quien ostentaba la jerarquía de Cabo y desempeñaba funciones Zapala. En este momento de profundo pesar y congoja, acompañamos con un fraterno abrazo a sus familiares, amigos y camaradas. Rogamos que su alma encuentre el descanso eterno y elevamos una plegaria al cielo para que el Señor otorgue consuelo a sus deudos", escribieron en una publicación de Facebook.

En este marco, los usuarios expresaron sus mensajes de dolor. "Moli no lo puedo creer fuiste un gran compañero y amigo consuelo a toda su familia y que dios consuele sus corazones", escribió una mujer, mientras otra lamentó: "Fue un gusto conocerte y que fueras uno más de mi familia,estando de servicio en la capital,gracias por las charlas y las risas que nos sacabas en tiempos pesados,un buen policía".

"Noo lo puedo creer amigo querido, hace un par de días estuvimos hablando y me decías que la estabas peleando, no podía creer cuando me contaste lo que tenías Q.E.P.D Moli querido", escribió, por su parte, otro allegado. "Descansa en paz, Carlitos. Que Dios te tenga en la gloria. Fue un gusto haberte conocido; llegaste a ser uno más de la familia. Tu humildad y la gran persona que eras siempre te caracterizaron. Gracias por los ratos de risa, las charlas, los mates, la música de ráfaga y las anécdotas compartidas, que tantas veces fueron un escape a la realidad que atravesábamos.Un enorme abrazo a tu familia, Moli!", sumó otro. Y un hombre expresó: "Parka querido. No lo puedo creer.. espero dios de consuelo a tu familia..Me quedan hermosos recuerdos de trabajo y de haber compartido algún que otro asadito..."