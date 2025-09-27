Detuvieron a dos hombres armados y con droga en Cipolletti

Dos hombres fueron detenidos en Cipolletti con un arma, drogas y $140 mil tras un operativo policial iniciado por un llamado al 911.

La Policía de Río Negro logró secuestrar un arma de fuego y envoltorios de droga en un operativo alertado por el 911.

Un operativo policial durante la madrugada de este sábado en Cipolletti terminó con la detención de dos hombres mayores de edad , acusados de portar un arma de fuego, drogas y dinero en efectivo.

El procedimiento se activó alrededor de las 2 de la madrugada , cuando un vecino llamó al 911 para denunciar la presencia de dos sujetos que caminaban por calle Antártida Argentina y que, según su testimonio, habrían efectuado disparos . Minutos después, personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y efectivos de la Unidad 79° localizaron a los sospechosos en calle Arturo Illia .

Al ser interceptados, los policías constataron que uno de los hombres llevaba una pistola calibre 9 milímetros , mientras que el otro portaba una mochila. En el interior de la misma se halló un cargador con nueve municiones, varios envoltorios con una sustancia vegetal similar a marihuana y un sobre con polvo blanco .

En paralelo, en la zona señalada por el denunciante se encontró una vaina servida de 9 mm, lo que reforzó la denuncia inicial de disparos al aire.

arma de fuego cipolletti El arma 9 milímetros era portada por uno de los sujetos, además se secuestraron municiones y envoltorios con droga. Gentileza

El hallazgo del dinero y más envoltorios

Los detenidos fueron trasladados a la unidad policial, donde se revisaron nuevamente sus pertenencias. En esa instancia, se descubrió una suma de $140.000 en billetes de alta denominación. También aparecieron más envoltorios con sustancias compactas que, según los primeros indicios, correspondían a cocaína.

El área de Toxicomanía intervino en el lugar y realizó pruebas de orientación que confirmaron la presencia de estupefacientes: 10 envoltorios de cocaína y 11 de marihuana. Además, fue secuestrado un teléfono celular que quedó bajo resguardo judicial junto con el dinero, el arma y las drogas.

La Fiscalía de Atención Inicial tomó intervención en el caso y dispuso la detención de ambos sujetos bajo la imputación preliminar de portación ilegal de arma de fuego. No se descarta que la causa se amplíe con nuevas figuras penales vinculadas al narcotráfico, a partir de la cantidad de estupefacientes hallados y la suma de dinero incautada.

¿Cómo denunciar venta de droga en Cipolletti?

La investigación del caso también reavivó el rol de la comunidad en la lucha contra el narcotráfico. En Río Negro funciona la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC), creada por la Ley Provincial N° 5136, que coordina acciones con la Justicia Federal, las fuerzas de seguridad nacionales y la Policía provincial.

Este organismo articula políticas públicas para combatir la comercialización de drogas y promueve instancias de capacitación, asistencia técnica y cooperación con organismos nacionales e internacionales.

La SENAC pone a disposición un canal de denuncias gratuito y anónimo: el 0800 333 4124, además de un portal web oficial. De esta manera, los vecinos pueden informar situaciones sospechosas sin necesidad de identificarse, un mecanismo considerado modelo en el país.

El operativo, pone sobre la mesa una preocupación latente sobre la circulación de armas y drogas en los barrios. La rápida intervención policial permitió frenar el avance en esta oportunidad de posible venta de estupefacientes.

Mientras la causa avanza en la Justicia, el hecho refuerza la importancia de las denuncias y del trabajo conjunto entre comunidad, fuerzas de seguridad y organismos especializados para enfrentar un fenómeno que afecta la seguridad y la tranquilidad de las ciudades del Alto Valle.