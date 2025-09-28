Alerta amarilla y naranja por viento, lluvias y nevadas: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por condiciones adversas en el sur del país. El Pronóstico.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por lluvias, vientos y nevadas para algunas provincias de la Patagonia.

Este domingo 28 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y otra naranja por lluvias , nevadas y vientos fuertes para distintos sectores de las provincias de la Patagonia. Las recomendaciones del organismo para no sufrir daños durante por las inclemencias del tiempo.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas por la alerta por vientos fuertes , donde regirá el aviso de nivel naranja, serán Tierra del Fuego y el sur y oeste de Santa Cruz , donde se esperan velocidades aproximadas de entre 60 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 90. La advertencia fue emitida para las ciudades de Río Gallegos , Perito Moreno , Puerto Santa Cruz y El Calafate .

Por otro lado, publicó una alerta amarilla por vientos para el resto de la provincia de Santa Cruz, y Tierra del Fuego, Chubut y el oeste de Río Negro , donde se prevén velocidades aproximadas de entre 40 y 60 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían alcanzar los 90.

Alerta por lluvias

El organismo nacional también informó que Tierra del Fuego estará bajo alerta amarilla por lluvias intensas, mediante la cual se esperan valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 mililitros. “No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas”, señaló el ente meteorológico.

A su vez, también en el sur del territorio nacional rige una alerta amarilla por posibles nevadas fuertes. Esto aplica en las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz, en donde se esperan valores de nieve acumulada de entre 20 y 30 centímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

Recomendaciones del SMN por viento fuerte

En tu hogar: Asegurá todo lo que pueda volarse. Retirá o sujetá macetas, jaulas, adornos, toldos, persianas, muebles de jardín y cualquier objeto que esté en balcones, terrazas o patios.

LLUVIA OK (1).jpg Se espera un nuevo fenómeno que podría dejar marcas localmente superiores a 50 mm, pero previo a ello está vigente una alerta por fuertes vientos.

Cerrá y asegurá puertas y ventanas: Esto evita que el viento genere corrientes de aire que puedan romper cristales o que se meta en la casa.

Esto evita que el viento genere corrientes de aire que puedan romper cristales o que se meta en la casa. Revisá techos: Si tenés tejas, chapas u otros elementos sueltos, asegurate de que estén bien fijos. Si es posible, revisá cornisas, balcones y fachadas en busca de partes en mal estado que puedan desprenderse.

Si tenés tejas, chapas u otros elementos sueltos, asegurate de que estén bien fijos. Si es posible, revisá cornisas, balcones y fachadas en busca de partes en mal estado que puedan desprenderse. No saques la basura: Esperá a que el viento disminuya para evitar que se vuele y tape los desagües.

Esperá a que el viento disminuya para evitar que se vuele y tape los desagües. Evitá salir si no es necesario: Lo más seguro es permanecer en un lugar resguardado.

Lo más seguro es permanecer en un lugar resguardado. Mantené a tus mascotas en lugares protegidos: Asegurate de que estén seguras dentro de casa.

Asegurate de que estén seguras dentro de casa. Tené a mano una mochila de emergencia:Con linterna, radio a pilas, pilas de repuesto, documentos importantes, cargadores de celular y algo de ropa y agua.

Si estás en la calle: Mantenete alejado de zonas de riesgo. Árboles: Grandes ramas pueden caer o incluso el árbol completo. Evitá transitar por parques o avenidas arboladas.

Construcciones: Andamios, edificios en construcción, muros o techos endebles, vallas publicitarias.

Andamios, edificios en construcción, muros o techos endebles, vallas publicitarias. Cableado eléctrico y postes de luz:Pueden caerse o desprenderse. No te acerques ni los toques.

Si el viento arrecia, buscá refugio: Entrá en un portal o establecimiento público.

Entrá en un portal o establecimiento público. No subas a andamios, tejados o puntos altos.

Cubrí tu boca y nariz:Para evitar inhalar polvo o partículas.

En general: Mantente informado. Escuchá las noticias y seguí las indicaciones de las autoridades locales a través de medios de comunicación o redes sociales oficiales.