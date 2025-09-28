Inestable, así estará el clima este domingo en el Alto Valle

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta amarilla. En la ciudad y el Alto Valle se espera que corra viento. Los detalles.

El pronóstico del tiempo en el Alto Valle anticipa que será un domingo inestable. La jornada se presentará con algo de viento, el cielo cubierto por momentos y un descenso de temperatura hacia la noche con lluvias aisladas. Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) , en horas de la tarde se incrementará el viento, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

E alerta amarilla rige para la mañana y tarde de este domingo, especialmente en la zona de Los Lagos, por nevadas.

La temperatura máxima alcanzará los 22 grados, en tanto que hacia la noche se registrará un notable descenso, con una mínima que podría llegar a apenas 2 grados en la madrugada del lunes .

Alerta por nevadas en la Cordillera

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) coincide en señalar que será un domingo de nubosidad variable, con cielo parcialmente nublado en la mañana, mayormente nublado hacia la tarde y con probabilidad de lluvias aisladas durante la noche.

El organismo nacional estima que la chance de precipitaciones rondará entre el 10 y el 40 por ciento en las últimas horas del día, cuando la temperatura todavía se mantendrá en torno a los 16 grados. Recién hacia la madrugada se hará sentir con más fuerza el frío en la región del Alto Valle.

El viento será uno de los factores dominantes de la jornada, ya que se esperan ráfagas intensas que oscilarán entre los 50 y los 70 kilómetros por hora, primero desde el sudoeste y luego rotando al oeste. Esto obligará a extremar precauciones en la circulación urbana, en rutas cercanas y también en actividades al aire libre, especialmente durante la tarde.

El SMN mantiene vigente una alerta amarilla por lluvias y nevadas fuertes en la zona cordillerana, puntualmente Bariloche y El Bolsón. El color anunciado indica "Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Las mismas condiciones se mantendrán hasta el lunes. A partir del martes cesarán las precipitaciones, aunque se mantendrán las bajas temperaturas, con registros bajo cero durante las madrugadas.

Cómo estará en el resto de la provincia

En Maquinchao, localidad de la Línea Sur rionegrina, se esperaban lluvias por la mañana, aunque se despejaría con el correr de las horas, para volverse a nublar al llegar la noche. El resto de la semana seguirá con cielo cubierto con algunos períodos de sol, con temperaturas que rondarán entre los 6 y los 19º.

En la Costa Atlántica, tanto en la zona de Viedma como Las Grutas y San Antonio, predominará el cielo nublado, pero con clima agradable, que llegaría a los 23º. Para el resto de la semana la máxima podría escalar hasta 26º, con mayor presencia del sol.

El panorama es similar para el Valle Medio. El SMN indica que en Choele Choel el termómetro rondará entre los 6 y 22º con cielo parcialmente nublado. Será similar el resto de la semana.