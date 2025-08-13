La Muni derrumbó una vivienda abandonada ante el riesgo que se convierta en aguantadero

El operativo se realizó este miércoles en el barrio Labraña, a menos de 24 horas de un procedimiento similar efectuado en otro punto de la ciudad. Fue en respuesta a pedido de vecinos.

La municipalidad de Cipolletti derribó una vivienda que se encontraba abandonada , para evitar que la usurpen y que se convierta en otro aguantadero de delincuentes, como temían los vecinos que pidieron la intervención del estado comunal.

El operativo se llevó a cabo durante la mañana de este miércoles en el barrio Labraña, a menos de 24 horas de que eliminaran otra edificación pracaria ubicada en el barrio Brentana , que había sido ocupada por desconocidos que lo utilizaban como escondite y albergue de sus andanzas delictivas.

La tarea se realizó con el personal de Obras Pública con una máquina pala cargadora con la que derrumbaron paredes y otras partes de la estructura.

Aguantadero Bº Labraña

Ayelén Quijada, directora de Protección Civil, área que también participó en el procedimiento, informó que el inmueble había quedado desocupado hace cerca de un año, después de que falleciera el dueño.

Los vecinos habían pedido que se tomaran medidas porque presumían que podía ser usurpado, ya que advirtieron que había gente que merodeaba con actitudes sospechosas. Incluso tuvieron que interceder en más de una oportunidad para que no se metieran desconocidos, y que luego pusieran en riesgo la seguridad en el sector, con robos y hurtos.

El martes por la mañana el municipio había eliminado otra vivienda ubicada en la calle José Hernández al 700, pleno barrio Brentana. Fue también un reclamo de los habitantes cercanos, ya que sufrían por la presencia de malvivientes que se habían apropiado del lugar.

El municipio derribó una vivienda ante el riesgo de usurpación

En este caso el inmueble tiene propietarios. El intendente Rodrigo Buteler, que asistió al operativo, destacó que habían contactado a los titulares y remarcó que la tarea de demolición será solventada por ellos “porque es su responsabilidad”.

“Después le devolvemos la propiedad y tienen la obligación de cercarla y ponerla en condiciones para que no se metan más delincuentes y no roben más en el barrio”, sostuvo el jefe comunal.

Agregó que “lo importante es que le estamos devolviendo la tranquilidad al barrio, había muchas denuncias de vecinos por robos en ese aguantadero”.

Resaltó que con la demolición logran resolver “un gran problema que tiene el barrio Brentana”.

Por la tranquilidad de los vecinos

Es cada vez más extenso el registro de demoliciones de inmuebles abandonados que habían sido apropiados por malvivientes. Fue uno de los objetivos que se planteó Rodrigo Buteler cuando asumió, en diciembre de 2023, con el objetivo de favorecer la tranquilidad de los vecinos.

Una de los primeros operativos se produjo en la calle Perito Moreno 156, donde había una antigua construcción que se había convertido en un inquilinato frecuentado por malvivientes. Siguió otro terreno aledaño a la rotonda de la Ruta 22 y Pacheco. También en Villegas al 800 y en Mengelle y O'Higgins, donde estaba el histórico kiosco Alonso, frente al club Cipolletti. Pero no fueron los únicos, porque se registraron procedimientos similares en distintos puntos de la ciudad. En todos los casos los vecinos manifestaron su regocijo, pues eran los que más padecían las molestias que ocasionaban los usurpadores.