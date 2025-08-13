El intendente Rodrigo Buteler recorrió las obras que tiene en marcha la Muni

El intendente de Cipolletti destacó que el Municipio tiene "obra pública en todos los barrios".

El intendente Rodrigo Buteler recorrió junto a los equipos técnicos del Municipio, algunas de las obras que se están ejecutando en la ciudad. “En todos los barrios tenemos obra pública, obras que van a transformar la ciudad para siempre”, aseguró el mandatario local.

El Municipio ejecuta una nueva plaza, la rotonda de San Luis y Santa Cruz y un playón polideportivo en Costa Norte. En paralelo, con fondos provinciales, en Cipolletti se desarrollan otros proyectos como el nuevo acceso por Ruta 65 y la conexión del gas en Puente 83.

Rotonda San Luis – Santa Cruz y obras complementarias

El 5 de agosto comenzaron los trabajos preliminares en San Luis y Santa Cruz- No se producirá interrupción alguna en el tránsito, aunque se solicita circular con máxima precaución en el sector. Permitirá optimizar la circulación vehicular y tendrá una duración estimada de 180 días corridos.

Los trabajos preliminares incluyen: movimiento de suelo, limpieza del área de trabajo, demarcación del proyecto, excavación y nivelación del terreno. La empresa adjudicada para llevar a cabo la obra es Quidel.

Según lo informado por la secretaría de Obras Públcas se realizarán los siguientes trabajos:

Replanteo y ejecución de rotonda y accesos en la intersección de las calles San Luis y Santa Cruz, con terminación de carpeta asfáltica. Apertura de calles Alfonsina Storni y Santa Cruz, Santa Cruz y Simón Bolívar, Santa Cruz y Sor Juana I. de la Cruz, y calle Juan José Paso y San Luis.

Colocación de caño PEAD en calle San Luis.

Elaboración de base granular y carpeta asfáltica sobre calle J. Moyano, entre Mariano Moreno y Saavedra.

Entubado con tres caños en paralelo de 600 mm de diámetro en el cruce pluvial en calle Santa Cruz altura paso ferroviario y readecuación de calzada y/o terraplén.

Primera etapa de parquización, contempla el movimiento de suelo correspondiente a excavación y colocación de tierra adecuada. Sobre la zona afectada por la obra, calle Santa Cruz y San Luis.

Pavimento sobre calles Los Prunos y Los Paraísos, entre Paso de los Libres y Los Almendros.

Señalización vial vertical y horizontal.

Mejoras en el sistema de alumbrado público en la zona de intervención.

E.C.P SANTA CRUZ Y SAN LUIS (23) El intendente Rodrigo Buteler recorrió obras públicas en marcha en Cipolletti. Estefania Petrella

Plaza barrio Manzanar Kossman

El 28 de julio comenzó la obra del nuevo espacio verde que se encuentra entre las calles Los Jacarandás, entre Los Canelos y Los Saucos. Cuenta con una superficie aproximada total de 6.460,06m2. Se estima finalizar los trabajos en un plazo de 40 días.

El proyecto contempla la adecuación de dos espacios verdes: el primer espacio será destinado a la construcción de una plaza con una superficie de 2159.75m2, mientras que en el segundo espacio de 4300.31m2 se realizarán únicamente trabajos de riego y parquización.

Para la plaza considerar la instalación de un sistema de riego con construcción de tanque cisterna, casilla de bombeo, ejecución de veredas y cordones perimetrales y de contención.

Playón en Costa Norte: nueva obra de integración comunitaria

Con el propósito de difundir la actividad deportiva, promover la integración comunitaria e incorporar alternativas a los espacios de esparcimiento ya existentes en la ciudad, inició la obra de un playón polideportivo de hormigón - de 10,00 m. x 20.00 m. con veredas perimetrales de 1 metro de ancho.

La implantación del playón se encuentra en un desnivel, por lo que se ejecutarán escalinatas para salvar dicha altura. También se ejecutará un área destinada a los juegos infantiles y ejercicios, cancha de básquet y mini fútbol.

Plazo de ejecución de la obra de 90 días de corrido, un espacio recreativo para el disfrute de las familias del sector.