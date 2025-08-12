Violento robo: "Me arrastraron dos cuadras colgada de la puerta de un auto"

El hecho ocurrió en el barrio Almafuerte II de Neuquén, este martes por la mañana. La pareja damnificada busca un Volskwagen Bora negro.

La mañana de este martes, un violento asalto dejó a una pareja de jóvenes conmocionada en Neuquén. Claudia, de 29 años, y su pareja, de 25, fueron interceptados por dos delincuentes armados cuando frenaron su vehículo en la zona de Lago Viedma y Crouzeilles , en el barrio Almafuerte II de Neuquén.

"Nosotros veníamos de Plottier a Neuquén, teníamos que hacer unos trámites e ir hasta Cuenca XVI a buscar a la mamá de mi pareja", relató Claudia, quien iba de acompañante en un Volkswagen Bora color negro.

El robo ocurrió en cuestión de segundos. Según la joven, habían detenido la marcha del rodado para cambiar la yerba del mate. "Mi pareja puso balizas, yo abrí la puerta, bajé los dos pies, comencé a cambiar la yerba, en eso levanto la mirada y vi a un chico apuntándome con un arma de fuego que me decía 'bajá del auto'. Iba con una muleta, supuse que la debe usar para confundir”, contó, en diálogo con LMC.

lago viedma y crouzeilles

Al girar la cabeza, vio que su novio también estaba siendo amenazado. "Miro para el lado de mi novio y ya lo estaban apuntando con un cuchillo. Eran dos, mayores de 30 años, seguro. Uno con arma de fuego y muleta y el otro con cuchillo", detalló.

Los atacantes obligaron a la pareja a descender del vehículo. Pero los damnificados se resistieron y comenzaron a forcejar.

"Me colgué de la puerta"

En el forcejeo, uno de los ladrones le hizo un corte en el pecho a la joven pareja de Claudia; mientras que ella hizo todo lo posible por evitar que se lleven el auto, a riesgo de sufrir un accidente o que le peguen un tiro.

"Yo me colgué de la puerta para evitar el robo, me arrastraron dos cuadras y me caí. A mi novio le hicieron un corte en el pecho y a mí me apuntaron varias veces con el arma. Nunca me disparó, no me di cuenta si era de verdad. Pero no tuve miedo. Yo solo pensaba en el auto", relató todavía conmovida.

El hecho es investigado por la Comisaría 18 del barrio Gran Neuquén. (Sebastian Farina Petersen)

Dentro del auto estaban sus carteras, celulares y tarjetas, además de la documentación personal. Sin embargo, Claudia estuvo rápida y desde otro teléfono celular alcanzó a transferir su dinero de Mercado Pago a otra cuenta.

"Desde las seis de la mañana usaron mi tarjeta de Mercado Pago en una Shell de Centenario, la que está en la rotonda, pero el pago fue rechazado. Apenas me enteré, saqué la plata y la transferí desde otro celular para que no puedan usarla más”, explicó.

La joven también intentó rastrear su iPhone, pero no logró recuperarlo. "Nos quedamos incomunicados. La Policía tardó demasiado en venir. Pero nos ayudó un chico de Cliba que vio todo, pero no pudo hacer nada porque estaban armados", lamentó.

Claudia aseguró que en el lugar donde fueron abordados no había semáforos y todavía estaba oscuro. "No había nadie en la calle. Fue todo muy rápido, en cuestión de segundos", insistió.

Tras el hecho, la pareja radicó la denuncia policial y continúa la investigación para dar con los autores del robo. Según su testimonio, los delincuentes tendrían más de 35 años y actuaron con total impunidad.

"Es la primera vez que me pasa algo así", dijo Claudia, que sigue procesando el impacto de un episodio que pudo haber terminado de forma aún más grave.