Dos cortes de luz programados en Cipolletti para este finde: qué zonas afectará

¡Atención vecinos! Edersa comunicó las zonas en las que durante el domingo se interrumpirá el servicio.

Habrá cortes de luz en Cipolletti por los trabajos de Edersa.

¡Hola primavera!, ¿chau luz? La distribuidora de energía eléctrica Edersa informó sobre cortes programados en Cipolletti para este domingo 21, justo en el inicio de la aguardada estación. A armarse de paciencia pues la suspensión del servicio será por espacio de dos horas en algunos sectores.

Según la información proporcionada este viernes, las cuadrillas operativas de la empresa realizarán las clásicas tareas de mantenimiento en seccionador de media tensión.

Los necesarios trabajos demandarán que se interrumpa el suministro eléctrico durante un extenso lapso, en especial en la zona del barrio San Pablo.

Cómo y dónde serán los cortes

Según comunicó Edersa en su página web y vía redes sociales, en el cuadrante comprendido por las calles Brentana, Alem, Independencia y Vélez Sarsfield el corte se producirá de 8.30 a 10.30.

También ese día pero de 11 a 11.30 se interrumpirá el servicio en los Barrio Anai Mapu, 2 y 10 de Febrero, Obrero A y B y Antártida Argentina.

"Por ello, les pedimos tomar las medidas de seguridad necesarias", solicitaron desde la empresa.

Luces LED en Barrio Obrero

Este viernes comenzó la obra de alumbrado público LED en Barrio Obrero A (Valcheta y Naciones Unidas) y Barrio Obrero B (Villa Regina y Naciones Unidas). Una obra que se ejecuta a través del trabajo conjunto entre el gobierno provincial de Río Negro, la Municipalidad de Cipolletti y la empresa de distribución eléctrica Edersa.

A través de la alianza público-privada, y en el marco del Programa de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE), los vecinos de esos dos barrios populares de Cipolletti verán concretado un proyecto tan esperado, en el que se invertirán alrededor de 200 millones de pesos.

Más servicios y obras públicas para Obrero A y B, donde se verán beneficiadas más de 600 familias con más seguridad y mejor calidad de vida. Además, en esos dos sectores, la empresa también culminará con el proceso de normalización del sistema eléctrico.

Este viernes la distribuidora Edersa inició los trabajos de replanteo de obra y a partir del lunes 22 de septiembre, se comenzará con la colocación de postes y brazos metálicos.

En el Obrero A se contempla realizar el alumbrado público mediante 130 luminarias, y en el alumbrado público en Obrero B, se realizará mediante 57 luminarias. El plazo de ejecución está pautado en unos 60 días.

Las luminarias serán montadas en brazos de acero galvanizado sobre las columnas de hormigón o sobre los postes de la red de baja tensión de distribución domiciliaria existente y sobre los nuevos postes a colocar sobre calle Águila Mora.

Los artefactos serán LED, con cuerpo de una sola pieza de aluminio inyectado, con pintura interior y exterior de poliéster en polvo y horneada a alta temperatura. El flujo luminoso superior a 12000 lm, la potencia de 100W y la temperatura color entre 4700°K - 5000°K.