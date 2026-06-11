Cipolletti tendrá su propia despedida ricotera: la convocatoria que impulsan los fanáticos del Indio Solari

La propuesta se viralizó en las últimas horas a través de redes sociales y tiene como objetivo homenajear al ''míster''.

La convocatoria se lanzó en redes sociales y rápidamente generó repercusión. Desde la organización aseguraron que la entrada será libre y gratuita. Foto: Gentileza.

El fallecimiento del uno de los íconos del Rock nacional , sensibilizó a todo el país y en la región se sigue hablando del impacto que tuvo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en la vida de los cipoleños . A tal punto de que comenzó en las últimas horas una convocatoria para llevar a cabo una "misa ricotera" en Cipolletti .

El evento fue convocado por redes sociales y rápidamente se difundió entre los fanáticos del músico que no dudaron en replicar la invitación para que llegue a más seguidores del artista y sus bandas.

El pasado viernes se conoció la noticia de que Carlos Alberto Solari de 77 años, falleció en su casa de Parque Leloir. El cantante padecía Parkinson desde 2016 y eso fue lo que motivó su retiro de los escenarios en 2017. Sin embargo, siempre estuvo presente mediante las redes sociales publicando dibujos, mensajes e incluso en grabaciones que se proyectaron en vivo en los recitales de su segunda banda '' Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado ''.

La despedida se organizó para el domingo 7 de junio en el Parque de los Trabajadores (Villa Domínico, Avellaneda) y se extendió hasta el lunes por la mañana donde la lluvia puso el freno al millón de personas que se acercaron al velorio organizado por la familia. Mientras que, en la región, los vecinos se autoconvocaron para escuchar su música, cantar y compartir el momento.

Luto y despedida en Neuquén

Un grupo de fanáticos de Carlos Alberto “El Indio” Solari se reunió en el monumento al General San Martín en Neuquén Capital en la tarde del pasado viernes para rendirle homenaje en una misa ricotera bajo el frío y la llovizna. Horas más tardes, se trasladaron a el anfiteatro del Gato Negro, en el Parque Central.

Contagiados por el dolor y la conmoción por la muerte del que fuera líder de la banda mítica del Rock nacional, los Redonditos de Ricota, se agruparon en el centro de la ciudad de Neuquén.

La misa que se organiza en Cipolletti: ''Las despedidas son esos dolores dulces''

Julián Arias, organizador del evento en la ciudad, dialogó con LM Cipolletti y dio detalles de la "misa ricotera". Confesó que pasaron los días posteriores llorando la partida del Indio Solari, músico al que siguieron por años con familiares y amigos. Pero para mantener su legado presente decidieron llamar a una convocatoria para recordarlo en Cipolletti.

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Con este espíritu convoca a una despedida en la Isla Jordán el sábado 20 de junio desde las 10.30 horas y aclara que la entrada es libre y gratuita. La invitación se extiende a bandas musicales que quieran participar y a vecinos que quieran compartir una jornada marcada por el rock y el encuentro de distintas generaciones alrededor de canciones que forman parte de la cultura popular argentina.

Se llevará a cabo en la zona conocida como “la olla”, en la curva pasando el Club Municipal. Según detalló el organizador, el único requisito es "tener ganas de escuchar los temas que nos hicieron tan felices”.

Un finde ''Redondo'' en la región

En ese sentido, el fin de semana será otro motivo para recordar al mítico artista con su música ya que se presentará Rey Garufa y sus timadores vuelve a a Neuquén. La banda realiza un tributo único a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y se presentará en Mood Live, ubicado en Ministro González 40 - Neuquén. La función será a las 21 horas.

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El último registro del Indio Solari

Los días posteriores a su deceso, Gastón Daus, cuidador y asistente del músico, publicó una foto casual paseando por su casa de Leloir sin saber que ese sería la última foto en vida. Acompañado por su bastón -como se lo puede ver en otras fotografías- caminando entre las hojas el Indio Solari recorría el paisaje de su casa refugio de Parque Leloir. Se desplaza como dando una indicación, señalando algo fuera de cuadro.