Estudiantes de Cipolletti participaron en un simulacro de juicio por jurados

Alumnos secundarios recrearon un proceso penal, analizaron pruebas y debatieron responsabilidades en una experiencia clave sobre el sistema judicial.

Estudiantes del ESRN 5 de Cipolletti participaron de un simulacro de juicio por jurados dictado por el Poder Judicial.

Estudiantes de la Escuela Secundaria Río Negro N° 5 de Cipolletti protagonizaron el tercer simulacro de juicio por jurados realizado en la ciudad. La iniciativa, impulsada por el Poder Judicial de Río Negro, busca acercar el funcionamiento del sistema judicial a la comunidad educativa y fortalecer el rol ciudadano de las nuevas generaciones.

La actividad se desarrolló en la institución y marcó el cierre de un proceso de capacitación que incluyó instancias teóricas y prácticas. Durante la jornada, los estudiantes asumieron distintos roles dentro de un juicio penal : acusación, defensa, testigos, jurado y magistratura, en el marco de un caso ficticio de homicidio.

El simulacro recreó con fidelidad las etapas de un proceso judicial real. La acusación sostuvo que se trató de un homicidio agravado por alevosía y por la participación premeditada de dos o más personas. Por su parte, la defensa argumentó que el hecho ocurrió en un contexto de legítima defensa , generando un debate jurídico que puso a prueba la capacidad de análisis del estudiantado.

El jurado, integrado también por estudiantes, escuchó atentamente los alegatos de apertura, las declaraciones testimoniales y la producción de pruebas. Luego, tras recibir las instrucciones legales correspondientes, deliberó para arribar a un veredicto. Finalmente, concluyó que el hecho debía ser calificado como homicidio agravado por alevosía.

Desde la organización destacaron que la experiencia permitió comprender que las decisiones judiciales no se basan en percepciones personales, sino en la valoración de pruebas, el análisis de argumentos y la aplicación de normas legales.

Simulacro juicio por jurados cipolletti (1)

Formación ciudadana y pensamiento crítico

La actividad forma parte del Programa de Prácticas de Extensión “Construyendo Ciudadanía”, desarrollado por la Escuela de Capacitación Judicial en articulación con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia. El objetivo central es capacitar a estudiantes de los últimos años del nivel secundario en el sistema de juicios por jurados, vigente en Río Negro desde 2019.

A lo largo del proceso, los jóvenes participaron de capacitaciones dictadas por funcionarios judiciales. Las instancias incluyeron clases introductorias sobre el sistema, preparación específica según los roles asignados y prácticas previas al simulacro final.

El programa no solo apunta a transmitir conocimientos técnicos, sino también a promover el pensamiento crítico, la participación activa y el compromiso con las instituciones democráticas. En este sentido, se busca que los estudiantes comprendan su potencial rol futuro como jurados y la importancia de su participación en la administración de justicia.

simulacro juicio por jurados cipo 3

Acompañamiento institucional

La coordinación del simulacro estuvo a cargo de la jueza de garantías Agustina Bagniole, quien junto a integrantes del Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y el Colegio de Abogados de Cipolletti acompañó todo el proceso formativo.

Al finalizar la jornada, el Colegio de Abogados entregó Constituciones provinciales a los estudiantes, en un gesto orientado a reforzar el conocimiento de los derechos y deberes ciudadanos.

Quienes participaron en la organización destacaron el compromiso del grupo, la seriedad con la que asumieron sus roles y la calidad de los argumentos expuestos. “Fue muy interesante ver cómo debatieron una hipótesis compleja y cómo construyeron sus posturas desde el lugar que les tocó representar”, señalaron.

Un puente entre la escuela y la Justicia

La experiencia pone en valor este tipo de iniciativas para acortar la distancia entre el sistema judicial y la sociedad. A través de un enfoque práctico, los estudiantes pudieron reflexionar sobre cuestiones centrales del proceso penal: cómo se construye una hipótesis acusatoria, qué debe probar la fiscalía, cómo se ejerce el derecho de defensa y qué valor tienen los testimonios.

Además, el simulacro permitió discutir conceptos clave como la diferencia entre una agresión ilegítima, una reacción defensiva y una conducta penalmente responsable.