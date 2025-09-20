Bomberos trabajaron en dos viviendas afectadas por el fuego en menos de seis horas

Dos intervenciones tuvieron lugar en Cipolletti durante la madrugada de este sábado, el primero en Balsa Las Perlas y el segundo en el barrio Del Trabajo.

Tres dotaciones de bomberos trabajaron durante la madrugada en el barrio Del Trabajo.

En menos de seis horas, dos incendios registrados en Cipolletti durante la medianoche y madrugada de este sábado obligaron a la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de la ciudad. Aunque no hubo víctimas fatales, los daños materiales fueron importantes y uno de los afectados debió recibir atención médica.

El primer episodio ocurrió el viernes 19 de septiembre, a las 23:53 , en el sector Costa Esperanza, cañadón de Balsa Las Perlas . Una sola dotación se dirigió al lugar y logró sofocar las llamas que afectaban el interior de una casilla de ladrillo hueco sin aberturas.

El fuego consumió un sillón de palets y basura acumulada, lo que generó un intenso humo. En el lugar se encontraba la propietaria, una joven de 20 años, que resultó ilesa . El siniestro quedó controlado cerca de las 00:30, evitando que se propagara hacia viviendas cercanas.

Bomberos Balsa Las Perlas El destacamento de Balsa Las Perlas logró sofocar el incendio iniciado en la medianoche. Archivo

Vivienda afectada en el barrio del Trabajo

El segundo incendio fue reportado a las 05:28 del sábado 20 de septiembre, en una casa ubicada en calle Ingeniero Pagano 937, en el barrio del Trabajo. Hasta allí llegaron dos dotaciones de bomberos.

Las llamas afectaron en su totalidad la vivienda de tres ambientes, construida en material, con techo de chapa y cielorraso. El propietario, que residía en la parte delantera del inmueble, sufrió complicaciones respiratorias debido a la inhalación de humo. Fue asistido por personal médico y trasladado al Hospital Pedro Moguillansky para su recuperación.

Crece la preocupación por los incendios domiciliarios

Los dos episodios se enmarcan en una tendencia en alza de incendios domiciliarios en Cipolletti, que en los últimos años muestran un crecimiento sostenido. Según explicaron desde el Cuartel de Bomberos, la mayoría de los casos están vinculados a deficiencias en las instalaciones eléctricas de viviendas ubicadas en barrios populares.

El sargento primero Gonzalo Cardozo ya había advertido a LM Cipolletti: “La mayoría de los incendios se producen en sectores con precariedad eléctrica. Predomina el factor accidental por instalaciones defectuosas y, en épocas de mayor consumo, los riesgos se multiplican”.

De acuerdo a los datos obtenidos por LMCipolletti, en el periodo enero - agosto de 2024 se registraron un total de 52 viviendas incendiadas, mientras que en el mismo periodo de este año, la cifra aumentó y se consolida en 89 casas afectadas. Lo que representa un incremento del 64,81% de las intervenciones.

E.C.P ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CIPOLLETTI Los Bomberos Voluntarios de Cipolletti advierten sobre un crecimiento de incendios domiciliarios en el ultimo año. Estefania Petrella

Cipolletti cuenta con más de 50 barrios populares, muchos de ellos con conexiones irregulares a la red, sistemas de calefacción a leña o electricidad y materiales inflamables en sus construcciones. Estos factores explican por qué los bomberos reciben cada vez más llamados por emergencias de este tipo.

La prevención, la regularización del servicio eléctrico y la concientización vecinal aparecen como los principales desafíos para reducir una problemática que, de lo contrario, seguirá en aumento y poniendo en riesgo la vida de cientos de familias.