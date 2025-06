Rituales nocturnos en el Barrio Del Trabajo: la peligrosa reacción de los curiosos

Tanto que en las últimas horas, según la información que llegó a nuestra redacción y pudimos corroborar en una breve recorrida por el histórico sitio, no fueron pocos los curiosos que "imprudentemente" se arrimaron a la esquina de Alberti e Ingeniero , escenario donde se realizan estos sorprendentes hechizos.

“Yo no soy del barrio, aunque vivo relativamente cerca. El jueves a la noche estaba en una reunión con amigos y todos hablaban de eso. Y un par dijeron ¿y si vamos? Y fueron nomás”, contó una reconocida y confiable periodista radial a LM Cipolletti.

E.C.P ALBERTI Y PAGANO (5).JPG Los restos de velas tras un ritual en el barrio Del Trabajo. Estefania Petrella

“Es cierto, por las noches vemos que pasan autos, algunos se estacionan sin bajarse. Y esperan un buen rato allí”, confirmó, en tanto, una vecina de ese sector de la ciudad a este medio.

“Lo que no saben es que lo practican una vez por semana”, avisó la misma señora que llegaba de la verdulería cargada de bolsas y con evidentes signos de cansancio.

Por su parte, un audaz hombre que accedió al diálogo con LM Cipolletti confesó que “yo sí los vi, andan con túnicas, son como grupos familiares… Ellos no se dieron cuenta de que los miraba, espero no lo tomen a mal si me vieron”.

La conducta de los curiosos se contrapone a lo recomendado por los especialista -léase tarotistas y brujos- que advierten sobre los riesgos de acercarse a los rituales o incluso pisar los restos de velas pues pueden resultar "perjudiciales" -leer más abajo la opinión del Brujo Atahualpa-

Está claro que en el barrio Del Trabajo pasan cosas y el vecindario está inquieto y revolucionado. ¿Habrá rituales este fin de semana?

Pero qué pasa por las noches en el barrio Del Trabajo

Según el testimonio de los vecinos, los perros ladran “histéricos”. De la calle provienen ruidos sugestivos, entremezclados con voces agudas y pasos potentes de “varias personas”. En la esquina señalada (Alberti y Pagano) se realizan los hechizos con velas, botellas y copas.

“Las velas están prendidas por la mitad a las 5 de la mañana en forma de redondel. Hay también unas botellas de vino de vidrio y copas”, aseguran.

La explicación del Brujo Atahualpa

“Los ritualistas, curanderos, brujos o hechiceros cuando queremos hacer un trabajo, al igual que las sectas paganas y religión umbanda, buscamos esquinas entrelazadas o en forma de cruz o siete esquinas, son lugares propicios donde realizar trabajos de energetización. Son especiales para los hechizos de amor, de separación, para dominar a una persona, para atraer el dinero, para ganar loterías, que te vaya bárbaro en el casino…

Está persona, aquí en el barrio cipoleño Del Trabajo que encontró esa esquina con forma de cruz, está usando esa energía para llevar a cabo su ritual. Los rituales blancos -con velas blancas- son mayormente para la salud, piden por alguien que la está pasando mal.

E.C.P ALBERTI Y PAGANO (6).JPG La esquina donde se realizan los hechizos. Estefania Petrella

Cuando en cambio son usadas velas de colores, cintas o animales -se han encontrado muertos, degollados y sangre- siempre llaman a lo malo, para amarrar, atar a una persona, que le vaya mal o mismo a un equipo de fútbol aunque cueste creerlo. En este barrio -Del Trabajo- hay una forma de cruz en la esquina y por eso la están usando como una fuente de energía, como portal energético”.