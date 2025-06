Terror en el barrio Del Trabajo: explican el ritual nocturno que llena de misterio a los vecinos

Pues bien, este jueves a la mañana reinaba la calma en el popular barrio Del Trabajo cipoleño. “Anoche no pasó nada, estuvieron tranquilos, lo hacen una vez por semana, así que la que viene vamos a tener noticias seguro”, adelantó una vecina que barría la vereda.

La explicación al ritual nocturno

Otra que se acercó gentilmente al encuentro con este medio reveló que indagó a una experta en el tema para encontrarle alguna explicación. Y chamanes de la zona también habrían sido consultados por los inquietos habitantes de la zona, que se sienten perturbados por lo que ocurre.

“El que estudia eso, el tarotista, entiende que es como que hay dos mundos, lo real y lo místico entonces es el lugar propicio. No te olvides que se forma una cruz ahí en esa esquina. Se hace durante siete semanas una vez por semana… ‘No tenés que tener miedo’, me dijo una tarotista conocida. Es para sacar liberar energías…”, reprodujo la charla que mantuvo con una especialista en cuestiones esotéricas y espirituales.

Y, tras ese intercambio, llegó a la conclusión de que “es alguien, posiblemente un vecino, que paga a una persona que hace esas cosas a pedido”.

E.C.P ALBERTI Y PAGANO (4).JPG Los restos de velas en Alberti y Pagano, señal de que allí se hizo un ritual. Estefania Petrella

“Me dijo que a veces van a diferentes destinos y esta vez eligieron por acá. Las velas amarillas son protección para los niños o alguien que necesita cura. En este caso son blancas”, indicó.

Un señor que pasaba por allí se prendió en la charla. Aceptó que “me enteré por el diario de lo que está pasando, ¿qué cosa extraña no?”.

“Nadie quiere hablar del tema pero ahora que salió a la luz se animan un poco más. Por ejemplo una señora me contó que los sábados se juntan a las 22 hasta las 3 de la mañana, se ponen túnicas, llevan velas prendidas por el medio de la plaza hasta las esquinas... Se me pone la piel de gallina, me da miedo”, confió la vecina que nos atendió inicialmente. Todos se mantienen en la postura de “no dar nombres por las dudas, vio…”. Creer o reventar.

La escalofriante advertencia del Brujo Atahualpa

“Los ritualistas, curanderos, brujos o hechiceros cuando queremos hacer un trabajo, al igual que las sectas paganas y religión umbanda, buscamos esquinas entrelazadas o en forma de cruz o siete esquinas, son lugares propicios donde realizar trabajos de energetización. Son especiales para los hechizos de amor, de separación, para dominar a una persona, para atraer el dinero, para ganar loterías, que te vaya bárbaro en el casino…

Está persona, aquí en el barrio cipoleño que encontró esa esquina con forma de cruz, está usando esa energía para llevar a cabo su ritual. Los rituales blancos -con velas blancas- son mayormente para la salud, piden por alguien que la está pasando mal.

Cuando en cambio son usadas velas de colores, cintas o animales -se han encontrado muertos, degollados y sangre- siempre llaman a lo malo, para amarrar, atar a una persona, que le vaya mal o mismo a un equipo de fútbol aunque cueste creerlo. En este barrio -Del Trabajo- hay una forma de cruz en la esquina y por eso la están usando como una fuente de energía, como portal energético.

rituales.jpg "Es una esquina propicia" para estas prácticas.

Los vecinos de allí se van a encontrar cada cierto tiempo con cosas raras en la puerta de su casa o en las esquinas que le van a llamar la atención. Lo primordial es no tocarlo ni pisarlo, pasar por un costado porque te puede perjudicar por las energías. Dejar que el viento se la lleve o que el sol la seque. Hay personas que no creen o son fuertes de espíritu que agarran una pala y la quitan, hacen la limpieza por su cuenta. Es como para que en el barrio haya tranquilidad. Hay veces que llevan a curas a realizar oraciones o echan agua bendita. Se ha visto mucho a pedido de los vecinos creyentes que quieren tranquilidad y paz espiritual en su barrio y hogares”.