Qué pasa de noche en el barrio Del Trabajo que genera misterio y temor

Justo cuando las brujerías “on line” están en boca de todos, parece que las viejas formas, los métodos más convencionales no pasan de moda...

“Debe ser a las 3 de la mañana que las encienden, a la hora que habitualmente mayor efecto rinden sus trabajitos… Los hacen en plena calle, sobre el asfalto. Ahora fue más al medio que la otra vuelta. Son amarres, rituales. Me da miedito no te lo voy a negar. Por eso me contacté con el diario, para ver si saben qué puede estar sucediendo y qué dicen el resto de los vecinos. A los pocos que consultamos nos dijeron que sí, que también están al tanto, pero no son tema fáciles de hablar con cualquiera”, señala, en tanto, una joven a la que el corazón le late fuerte.

Confesará que en medio de la incertidumbre se pasó la noche, ya que no pegó un ojo, “buscando en internet sobre estos temas… Según google dicen que es positivo cuando las velas son blancas, que no estarían haciendo daño. Cuando es de colores ya es otra cosa. Igual permítanme desconfiar, para mí no están haciendo nada bueno”, especula con escepticismo.

La recorrida por las callecitas del barrio continúa y surgen nuevos testimonios. “Hace 20 años que vivo acá y creeme que nunca pasó algo así. Recién ahora se empieza a ver eso”, señala una cuarentona que también prefiere mantenerse en el anonimato.

Sin embargo, un veterano que nació y se crió en el lugar parece desmentirla. “Ojo que a nosotros se nos aparecía mucho el ‘Tue tue’ (es el nombre de un ser mitológico, un ave de mal agüero en la cultura mapuche y popular en Chile y el sur de Argentina). Se dan esas cosas en el barrio, sobre todo cerca de las vías. Nuestras madres, recuerdo, nos decían si no venís a comer se te va a aparecer el Tue tue y dicho y hecho. Al último que se quedaba se le aparecía y qué susto se pegaba. Parece que había brujas en otras épocas, como también los curanderos que nos curaban el empacho y el mal de ojo”, cuenta, lejos de llevar tranquilidad al vecindario.

Un barrio donde pasan cosas raras de noche. Que las hay, las hay...

Brujas virtuales, un servicio que crece

Cuando la salud mental se ve afectada por el avance de los algoritmos, otro universo poco regulado empieza a ganar terreno en la red: el de la magia. En el último tiempo, brujas, hechiceras, chamanes y tarotistas mudaron sus prácticas al terreno virtual, en una transformación que mezcla lo esotérico con el marketing, la protesta simbólica y el deseo de pertenencia.

Ya no se trata solo de cartas, sahumerios o piedras energéticas. Hay una tendencia que crece en todo el mundo y genera preocupación, señaló Clarín. Hoy, con un simple click, cualquiera puede encargar un hechizo personalizado para alejar enemigos, conseguir trabajo, mejorar su autoestima o arruinarle la vida a un multimillonario.

Aunque el ocultismo siempre convivió con las tecnologías de su tiempo, las redes sociales lo llevaron a una nueva dimensión: la viralización. Y con ella, llegaron los escándalos, las disputas éticas y una pregunta persistente: ¿Por qué tantas personas encuentran consuelo en prácticas, que durante siglos fueron marginadas o ridiculizadas?

Brujas, política y TikTok

En noviembre pasado, una usuaria de TikTok llamada Riley Wenckus, indignada por el regreso de Donald Trump al escenario político, publicó un video que captó la atención de millones. Explicó que había pagado ocho dólares a una bruja digital para lanzar un hechizo contra Elon Musk. Lo acusaba de ser clave en el retorno del empresario republicano al poder.

“¡Acabo de pagarle a una bruja para que haga de tu vida un infierno!”, exclamó mirando a cámara. El mensaje funcionó como sátira, pero también como una forma de protesta simbólica que dejó en evidencia el cruce entre política, redes y espiritualidad alternativa.

Este tipo de acciones, lejos de ser aisladas, proliferan en plataformas como TikTok, Instagram y Etsy, donde se ofrecen rituales a medida para cualquier necesidad. Lo que antes ocurría en secreto en habitaciones perfumadas por incienso, ahora se muestra en vivo o en reels de pocos segundos. Las “hechiceras influencers” combinan maquillaje, frases motivacionales, consejos energéticos y venta directa de servicios mágicos.

Desde pedidos por una pasión deportiva hasta el amor eterno

Un ejemplo llamativo se dio cuando un hincha de los New York Knicks, desesperado por evitar la eliminación de su equipo, contactó a una sacerdotisa virtual llamada Aurora. En redes, se describe como “hechicera de doceava generación” y “canal de energías divinas”. El fanático le pidió un conjuro de victoria. Esa noche, los Knicks ganaron.

Aunque el resultado deportivo puede explicarse mejor por el rendimiento del equipo, el conjuro funcionó como una narrativa paralela. La anécdota circuló por foros deportivos y páginas de entretenimiento, alimentando la reputación de la hechicera y reforzando la idea de que, en algunos casos, lo simbólico pesa tanto como lo real.

El mercado de servicios místicos en Estados Unidos mueve más de dos mil millones de dólares por año. En Etsy, los precios de los hechizos van desde menos de un dólar hasta cifras que superan los cinco mil. Se ofrecen trabajos para atraer dinero, fortalecer vínculos amorosos, vencer rivales, cortar energías negativas o proteger mascotas. Todo se puede pedir. Todo se puede pagar.