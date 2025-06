Grave lesión de un niño en una escuela: se fracturó la columna y denuncian abandono de las autoridades

El menor quedó con secuelas por una caída: "No puede correr, andar en bici ni ir a cumpleaños y está con tratamiento psicológico" denuncia la madre.

El niño padece varias secuelas y la familia denuncia que desde Eduación no dan respuestas.

Un niño de 10 años vive una dura recuperación física y emocional tras haber sufrido una grave lesión en la Escuela Primaria N°63 de Cinco Saltos . Su madre , Débora, denuncia que la institución no activó los protocolos de emergencia y que, hasta hoy, la familia enfrenta secuelas del episodio sin acompañamiento por parte de las autoridades de Educación.

El 12 de noviembre de 2024, cuando su hijo cursaba 4° grado, Débora recibió una llamada de la escuela verdaderamente inquietante por el tono : su hijo se había caído durante la clase de educación física. “Cuando llegamos con mi marido, lo encontramos sentado, pálido, no hablaba . Solo nos dijo: ‘sácame de acá mamá, tengo un dolor que parece que me voy a morir ’”, relató la mamá en diálogo con LMCipolletti.

Según explicó la profesora de educación física a la madre, el niño se habría caído hacia atrás mientras saltaban palos de escoba. Ya en el hospital, y tras descomponerse del dolor, los estudios revelaron el diagnóstico: fractura de columna y aplastamiento de tres vertebras con un importante golpe en la zona sacro lumbar . “Mi hijo nos contó que se golpeó la espalda y que la profesora solo le dijo: ‘sentate, que se te va a pasar’. Nadie llamó a una ambulancia ni respetó el protocolo. No tendrían que haberlo movido, encima los palos de escoba no son elementos adecuados para esa actividad y en ese tipo de piso”, denunció Débora.

El seguro, la reunión y un diagnóstico más grave

“El seguro recién se activó 13 días después del accidente, luego de una reunión que que se realizó con la directora y la supervisora de Educación de Cinco Saltos”, dijo la madre.

Imagen de WhatsApp 2025-06-06 a las 17.49.42_1c38f49e.jpg

Con el paso de las semanas y nuevos estudios médicos, el panorama se agravó. Una resonancia confirmó la fractura de los arcos postales de las vértebras 6, 7 y 8. A su corta edad, el niño recibió indicación de reposo absoluto, tratamiento médico y uso de corset.

Una infancia en pausa

Hoy, el niño intenta retomar su vida escolar con ciertas limitaciones. “Le dieron un alta provisoria para volver a clases, pero no puede correr, ni jugar, ni andar en bicicleta. Tampoco va a cumpleaños. Está en tratamiento psicológico”, contó su madre. La recuperación es lenta y todavía incierta. Lo que sí es seguro, es que van a quedar secuelas.

“Está perdiendo cosas que son propias de su edad. Como madre, duele verlo así. Todo esto se podría haber evitado si se hubiera actuado como corresponde ese día”, lamentó.

Miedo, denuncia y traslado

Con el inicio del nuevo ciclo lectivo, la familia se enfrentó a un nuevo problema: la docente de gimnasia asignada era la misma del año anterior. “Mi hijo no quería verla. Hicimos una nota para pedir que no fuera la misma profesora, pero nos dijeron que no podían hacer nada porque es titular en la escuela”, explicó Débora.

La situación se volvió insostenible. “Un día me llamó desde la escuela llorando, con un ataque de nervios. Lo fui a buscar y ahí decidí cambiarlo de escuela”.

El 1° de marzo presentaron la denuncia formal. Luego, con el inicio del proceso judicial, la fiscalía solicitó documentación y surgen papeles sin firmas y modificados que ponen dudas su veracidad. “Se encontraron documentos adulterados”, confirmó la madre.

“Lo expusieron públicamente sabiendo por todo lo que está pasando”

A pesar de los intentos de la familia por resguardar al niño, Débora denunció que recientemente la directora expuso al menor durante una jornada institucional frente a todos los integrantes de la comunidad educativa. “No solo no cuidaron su salud física, tampoco protegieron su integridad emocional”.

Hoy, el caso está en manos de la Justicia. La familia espera que se haga responsable a quienes actuaron con negligencia. Mientras tanto, el niño continúa su tratamiento médico y psicológico