La historia más dulce: Son un éxito con la receta de su inolvidable mamá en la reconvertida casa familiar

image.png Las delicias que elaboran en la casa de toda la vida.

Aquel famoso dicho “si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera” no se cumple con estas simpáticas hermanas que laburan codo a codo, con la mejor onda “porque siempre nos llevamos bárbaro”. En todo caso los de afuera se devoran los manjares que produce desde su pequeña Unidad Productiva en el corazón de la ciudad…

“Es una casona vieja, acá donde comenzó nuestra historia. Cada una se casó, nos fuimos y la casa se alquiló. Luego la reconvertimos para nuestro emprendimiento. Acá también hemos dado taller de cocina y de pintura en porcelana. Estaba alquilada y volvimos hace 7 ú 8 años. Tiene un valor sentimental, la verdad que es emocionante trabajar en un lugar tan querido y con tantos recuerdos latentes”, sostienen las propietarias de la pequeña pyme que da qué hablar.

“Antes cocinábamos en nuestras viviendas particulares a pedido pero nos decidimos por la tienda de pequeños productos y no nos podemos quejar. Para el aniversario 120 de Cipolletti nos entregaron una plaqueta como mujeres emprendedoras, fue un privilegio, algo impensado cuando arrancamos”, afirman y un clienta que acababa de irse vuelve “porque me antojé con el budincito, también me lo llevo”.

image - 2025-06-06T212216.060.jpg Un justo reconocimiento obtenido de parte de la Municipalidad.

La emoción las invade al recordar que los alfajores y los dulces los elaboran "con la receta de mamá”, esa guerrera que sacó adelante a la familia cuando su marido Andrés, el padre de las ahora exitosas emprendedoras, falleció joven.

“Mamá la luchó siempre. Luego con el tiempo se hizo un departamento al lado de casa, así que estaba todo el día con nosotras, probaba las cosas… Siempre la tenemos presente y recordamos. Lamentablemente se nos fue en pandemia, tenía 83 años pero estaba bien. La extrañamos un montón”, confiesan con los ojos vidriosos...

Se secan las lágrimas para anotar nuevos pedidos de “alfajorcitos de maicenas, budines y scones”, que según se jactan ambas con total seguridad “son los más ricos de todo Cipolletti, no tengas dudas -risas-”.

Primero fue el boca en boca, el casa por casa, una venta informal y en la actualidad ya están establecidas en su sede comercial con todas los papeles en regla. “La casa está habilitada como punto de venta, en una época vendíamos también a los locales pero ya no nos da el tiempo. Así que todos vienen a retirar a la casita, como la llamamos nosotras cariñosamente. Los dulces nuestros no tienen conservante, solo azúcar y frutas. No son oscuros. Como hacemos poca cantidad, el durazno tiene su verdadero color, lo mismo el dulce de guinda y así todo...”.

Respecto al perfil de sus clientes, revelan: “Viene mucha gente grande. Los chicos de 25 o 30 años compran un par de veces pero la gente adulta es permanente. Les encantan los dulces, que no son licuados, todos tienen la fruta entera. Cerrados duran dos años porque no tienen conservantes pero si están esterilizados”.

Además de los dulces, un carrito

Aspiran a seguir progresando. Y en una prueba de ello, “en febrero habilitamos un carro de comida para eventos e ir a la feria. La idea es vender pizzas, hamburguesas y sanguches vegetarianos. Lo abrimos cada 15 días, los trabajamos nosotras”, comentan tras dar otro gran paso.

Volviendo a los dulces, también son muy requeridas "para los cumpleaños". La casa de Gran Hermana.

Sus hijos elaboran hamburguesas en la misma casa

La pasión por el arte culinario va de generación en generación. También se transmite de los grandes a los chicos el amor, compañerismo y la armonía familiar. Tanto que Santino (27) y Fausto (20), los hijos menores de ambas montaron su propio emprendimiento en la emblemática casa.

“Son socios y empezaron a hacer hamburguesas. Mau Burguer le pusieron al proyecto que empezaron hace 2 ó 3 meses”, señalan con orgullo.

Los dos mayores, en tanto, Simón y Giuseppe también trabajan juntos, pero no en el rubro gastronómico sino “en un taller de motos”.

“Todo en comunidad. Los dos más chicos aprovecharon que acá tenían las herramientas, la habilitación y se armaron su propio espacio”, culminan. La de Mariana y Andrea, la historia más dulce que vas a leer este finde...