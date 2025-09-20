Furor amarillo en Cipolletti: cuánto salen las flores más buscadas de la primavera

El inicio de la primavera llega con récord de ventas de flores amarillas en Cipolletti, una moda juvenil que ya se instaló como tradición.

Horarios especiales y extendidos en las florerías y viveros de la ciudad este fin de semana.

Las flores amarillas son las más buscadas en el inicio de la primavera en Cipolletti.

Con la llegada de la primavera , el 21 de septiembre no solo se celebra el inicio de una nueva estación y el Día del Estudiante , también se consolida una tendencia que año a año crece: regalar flores amarillas . Una costumbre que explotó en redes sociales, especialmente entre los más jóvenes, y que hoy tiene un impacto directo en florerías y viveros de Cipolletti .

LM Cipolletti salió a recorrer los locales especializados en flores y plantas para conocer cómo se vive esta fecha en la ciudad.

En Amarilis Boutique de Plantas, ubicada en el barrio San Pablo, Amalia, jardinera de profesión y propietaria del espacio desde hace cuatro meses, señaló que septiembre trajo un gran movimiento. “Me sorprendió la cantidad de estudiantes que vinieron a comprar plantas de interior, que es nuestro fuerte, pero también plantines de colores, en especial amarillos. Se llevan ramos de fresias y flores individuales”, comentó.

Los precios en su local rondan los $15 mil los ramos variados y $10 mil las flores individuales. Además, destacó que las plantas de interior más buscadas son la monstera, la oreja de elefante, los crotones y las clásicas de siempre. “Me encontré con mucha gente joven que se interesa por las plantas y pregunta por los beneficios de cada especie”, explicó.

Florería Cipolletti (3) Magnolia, la florería que marca tendencia en la búsqueda de flores amarillas en Cipolletti. Alejo Maimo

A pocas cuadras, en Magnolia (Brentana 187), Juan María relató que los adolescentes llegan con un pedido claro: flores amarillas. “Los girasoles son el furor, pero también salen margaritas y otras especies. Lo que me sorprendió fue la cantidad de aniversarios en esta fecha, recibimos muchos pedidos de parejas”, señaló.

En este local los precios varían según la especie, aunque advierten que en la última semana los proveedores aumentaron entre 30% y 50%. “No habían subido en todo el año y aprovecharon esta fecha. Aun así, mantenemos precios competitivos y reponemos dos veces por semana. Es una gran previa al Día de la Madre ”, agregó. Entre las plantas de interior más pedidas mencionó al ficus y al spatifilium.

Florería Cipolletti (6) La clásica florería San Miguel, con opciones para todos los gustos y bolsillos. Alejo Maimo

Clásicos de la ciudad

En la tradicional Florería San Miguel (Sarmiento 176), Esther destacó que el boom de ventas está encabezado por los girasoles, tulipanes, margaritas y rosas amarillas importadas. “Tenemos reservas desde principios de septiembre. Hay opciones para todos los bolsillos: una sola rosa amarilla importada cuesta $10 mil, mientras que los ramos surtidos rondan entre $20 mil y $35 mil. Los arreglos más grandes pueden llegar hasta $80 mil ”, indicó.

La comerciante aclaró que, si bien las ventas fueron similares a las del año pasado, los aumentos de proveedores oscilaron entre el 25% y el 40% en la última semana. Su local abrirá de corrido el fin de semana, anticipando un fuerte movimiento.

Florería Cipolletti (5) Con más de 45 años de presencia en la ciudad, el vivero Raíces ofrece variedad de plantines amarillos y plantas de exterior e interior. Alejo Maimo

Por su parte, Vivero Raíces, con más de 45 años de trayectoria en Urquiza 357, también se sumó a la fiebre amarilla. Su propietaria, Solange, contó que esta semana los plantines amarillos fueron los más buscados. “Se llevaron petunias, girasoles, marimoñas, me dejaron las estanterías vacías”, dijo. Los precios parten desde $2.500 a $3.000 por plantín. Aunque reconoció que el clima no ayudó a las ventas de temporada, confía en que los cipoleños seguirán acercándose en los próximos días.

Una moda con historia

¿Por qué regalar flores amarillas se convirtió en tendencia? La respuesta está en la cultura popular. La canción “Flores amarillas”, interpretada por Floricienta, la serie juvenil protagonizada por Florencia Bertotti y producida por Cris Morena en 2005, marcó a toda una generación. La letra, que habla del amor que llega acompañado de un ramo amarillo, volvió a sonar con fuerza gracias a TikTok e Instagram, donde millennials y centennials popularizaron la costumbre de obsequiar estas flores cada primavera.

“Él la estaba esperando con una flor amarilla, ella lo estaba soñando con la luz en su pupila”, dice un fragmento de la canción que instaló la moda. Lo que comenzó como un guiño nostálgico se convirtió en un verdadero fenómeno de consumo en fechas como esta.

Embed

Entre el romanticismo y el negocio

Más allá de las redes sociales, la moda también tiene un trasfondo comercial. Los floreros coinciden en que septiembre, junto con el Día de la Madre en octubre, es uno de los momentos clave para el sector. El auge de las flores amarillas genera un repunte inmediato en las ventas, aunque también trae aparejados aumentos en los precios mayoristas.

Este 21 de septiembre, los comercios de Cipolletti se preparan para atender en horarios extendidos, conscientes de que la demanda seguirá creciendo. Desde estudiantes que buscan sorprender a sus parejas o amigos hasta familias que quieren decorar sus hogares con los colores de la primavera, todos se suman a la moda amarilla.

Regalar flores amarillas en el Día de la Primavera ya no es solo un gesto romántico o un guiño nostálgico a una serie de hace 20 años: es un ritual que atraviesa generaciones y que resignifica el inicio de la estación más colorida del año.

En Cipolletti, las florerías, viveros y boutiques de plantas ya lo saben, septiembre se tiñe de amarillo, y con él, llega una de las mejores épocas para quienes viven del arte floral.