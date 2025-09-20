Tres alcoholemias positivas y fuerte despliegue por el Día de la Primavera

La Policía de Río Negro reforzó controles en los accesos a Cipolletti. Este viernes se detectaron alcoholemias positivas y anuncian más operativos durante el fin de semana.

Tres positivos de alcoholemia en el inicio del fin de semana en Cipolletti.

En la previa a los festejos por el Día de la Primavera y el Día del Estudiante , la Policía de Río Negro intensificó los operativos viales en los accesos a Cipolletti. Este viernes se detectaron tres alcoholemias positivas y durante el fin de semana los controles se reforzarán en rutas y zonas céntricas.

Se dispuso el Plan Operacional “Refuerzo de Prevención” , una estrategia de seguridad vial que busca reducir riesgos en el tránsito ante el aumento de circulación previsto para este fin de semana. Los operativos se concentraron en los accesos principales a Cipolletti: el puente carretero de Ruta 22, el Tercer Puente y el puente 83 sobre Ruta Provincial 65.

Durante las primeras horas, la Policía de Seguridad Via l identificó más de 36 vehículos y labró cuatro actas de infracción . Además, se detectaron dos actas por Cédula de Identificación del Automotor (C.I.A.) no vigente y se prohibió circular a un conductor por irregularidades en la documentación .

Sin embargo, lo más relevante de la jornada llegó pasadas las 22.30, cuando comenzaron los controles de alcoholemia. En total, se registraron tres resultados positivos: la graduación más alta fue de 0,91 gramos por litro de sangre, mientras que la más baja arrojó 0,32. Cabe recordar que en Río Negro rige la Ley de Alcohol Cero al volante, por lo que cualquier nivel detectable implica infracción y sanciones.

En el fin de semana se intensificaron los controles de tránsito. Los controles de alcoholemia se intensificaran este fin de semana en rutas nacionales, provinciales y dentro de la ciudad. Archivo

Más controles durante el fin de semana

El inicio de la primavera suele marcar un fuerte movimiento social en la región. Este sábado por la noche se espera que cientos de jóvenes y familias circulen por rutas y calles para participar de encuentros, fiestas, bares y locales bailables.

Frente a este escenario, la Policía de Río Negro adelantó que los operativos se intensificarán no solo en los accesos a Cipolletti, sino también en las rutas provinciales y nacionales que atraviesan el Alto Valle. Además, se coordinarán acciones conjuntas con municipios para reforzar la prevención dentro de cada localidad.

El objetivo principal es desalentar la conducción bajo efectos del alcohol y garantizar un tránsito más seguro en jornadas en las que suele multiplicarse la movilidad nocturna.

operativo alcoholemia cente Los operativos se intensificarán durante el fin de semana por el Día del Estudiante y la llegada de la primavera.

Recomendaciones para los festejos

Las autoridades recordaron a la población una serie de recomendaciones básicas para evitar incidentes:

Si tomás, no manejes: la ley de alcohol cero se encuentra plenamente vigente en toda la provincia.

la ley de alcohol cero se encuentra plenamente vigente en toda la provincia. Usar siempre el cinturón de seguridad y, en el caso de motociclistas, el casco reglamentario.

y, en el caso de motociclistas, el casco reglamentario. Respetar las velocidades máximas tanto en rutas como en áreas urbanas.

tanto en rutas como en áreas urbanas. Designar un conductor responsable en caso de participar en celebraciones que incluyan consumo de alcohol.

en caso de participar en celebraciones que incluyan consumo de alcohol. Planificar los traslados con anticipación, evitando improvisaciones que puedan derivar en riesgos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Neuquén Capital (@munideneuquen)

Las redes sociales como aliadas en la prevención

Aunque en Río Negro no se difundieron campañas específicas en redes sociales de cara a este fin de semana, sí lo hicieron otros municipios de la región e incluso provincias vecinas. Plataformas como TikTok, Instagram, X y Facebook se convirtieron en herramientas clave para llegar a públicos jóvenes con mensajes directos y creativos.

Un ejemplo cercano fue el de la ciudad de Neuquén, que lanzó un spot protagonizado por agentes de tránsito en pleno centro. El video, que rápidamente se viralizó, utilizó expresiones y códigos propios de los adolescentes, transmitidos por adultos en tono humorístico, para reforzar mensajes sobre el uso del casco, la designación de un conductor responsable y los cuidados al salir de fiesta. La estrategia buscó generar cercanía y empatía a través de un formato dinámico y ameno.

Embed ¡La Primavera está llegando!



Disfrutá con responsabilidad. Y ante cualquier emergencia, no olvides llamar al 911.



¡Que te diviertas! pic.twitter.com/N3op9872Ow — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) September 19, 2025

En Córdoba, en tanto, ya se volvió un clásico el recurso de jingles cuarteteros que enumeran recomendaciones de seguridad vial de manera pegadiza. Estas piezas musicales, difundidas especialmente en redes, logran instalar el mensaje preventivo con un estilo propio de la cultura popular.

Ambos casos muestran cómo las campañas digitales pueden convertirse en un refuerzo fundamental para acompañar los operativos policiales, apelando a la creatividad y a los lenguajes que mejor llegan a los jóvenes en fechas donde la celebración y el riesgo suelen ir de la mano.