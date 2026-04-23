Educación: docente denunció descuentos por enfermedad y logró fallo judicial

Una docente de Río Negro denunció descuentos en su sueldo por una licencia médica, avanzó en la Justicia y hubo un pronunciamiento contra Educación. ¿Qué pasó?

En Bariloche, una docente logró un fallo en la Justicia por descuentos por enfermedad. (Foto: ilustración)

Una docente de Bariloche logró un fallo favorable en la Justicia laboral luego de que se le aplicaran descuentos en su salario mientras transitaba una licencia médica por neumonía. El caso puso en discusión cómo deben encuadrarse las licencias cuando existe una continuidad en el cuadro de salud y terminó con una resolución que ordena a la Provincia reintegrar las sumas retenidas, más intereses.

El conflicto se originó en agosto de 2025, cuando la trabajadora fue diagnosticada con neumonía. A partir de ese momento, inició una serie de licencias médicas respaldadas por certificados profesionales y controles validados por auditorías. En paralelo, también fue considerada contacto estrecho de una enfermedad respiratoria grave dentro de su ámbito laboral, situación que implicó un seguimiento sanitario específico.

Sin embargo, desde el Ministerio de Educación se aplicó el régimen de enfermedad común. Bajo ese encuadre, una vez alcanzado el límite de veinte días de licencia con goce de haberes, el período siguiente comenzó a computarse sin salario. Esa decisión se tradujo en descuentos concretos en el recibo de sueldo correspondiente al mes de septiembre.

licencia enfermedad Tras continuar con el cuadro de salud y haber agotado la etapa de goce de sueldo, Educación comenzó a descontarle el salario.

La docente cuestionó ese criterio desde el inicio. Argumentó que no se trataba de inasistencias aisladas ni de episodios independientes, sino de un mismo proceso de salud que nunca se había interrumpido. En ese sentido, presentó reclamos administrativos, solicitó la revisión del encuadre de su licencia y pidió la intervención de una junta médica. Ninguna de esas gestiones obtuvo respuesta favorable.

Agotada la vía administrativa, el caso llegó al fuero Laboral, donde el eje del análisis no giró en torno a la existencia de la enfermedad (hecho que nunca fue discutido) sino a la forma en que debía interpretarse el período de licencia. En otras palabras, la Justicia debía determinar si correspondía fragmentar el cuadro clínico o considerarlo como un proceso continuo.

Un cuadro de salud continuo

Para resolver el conflicto, la Cámara laboral reconstruyó la evolución clínica de la docente. En ese análisis, identificó una línea de continuidad entre la neumonía inicial, las complicaciones que surgieron posteriormente y un diagnóstico psíquico que más adelante fue reconocido por una junta médica como una enfermedad de largo tratamiento.

Ese punto resultó clave. Según el tribunal, si finalmente el cuadro fue encuadrado dentro de una patología de largo tratamiento (lo que implica el derecho a una licencia con goce de haberes), ese mismo criterio debía aplicarse de manera integral a todo el proceso, incluyendo el período en el que se realizaron los descuentos.

En esa línea, la sentencia sostuvo que no era válido aplicar criterios diferentes en tramos consecutivos de una misma afección. Para los jueces, la decisión administrativa de fragmentar la licencia implicó un error en el encuadre que derivó en una afectación indebida del salario de la trabajadora.

judicial bariloche La docente inició un proceso judicial para determinar su condición y que le restituyan lo descontado.

Críticas al accionar administrativo

El fallo también incluyó observaciones sobre el procedimiento adoptado por la administración. En particular, cuestionó que, una vez agotada la licencia por enfermedad común, no se haya dado intervención inmediata a la junta médica para definir el encuadre adecuado del caso.

Según el tribunal, esa instancia debió activarse de oficio, sin trasladar la carga a la docente, especialmente considerando que se encontraba atravesando una enfermedad debidamente acreditada. La omisión, en este contexto, fue considerada un elemento relevante en la resolución del conflicto.

Además, los jueces valoraron el contexto sanitario en el que se desarrollaron los hechos. La existencia de un caso grave dentro de la comunidad educativa y el seguimiento de contactos estrechos eran situaciones conocidas por la propia administración, lo que, según la sentencia, reforzaba la necesidad de un abordaje integral del cuadro de salud.

ministerio de educación.jpg La Justicia le dio la razón a la docente y ordenó el reintegro.

Reintegro con intereses

Con todos estos elementos, la Cámara concluyó que los descuentos aplicados no se ajustaron a derecho. En consecuencia, ordenó a la Provincia reintegrar a la docente las sumas retenidas, con más los intereses correspondientes.

De todos modos, la resolución aún no se encuentra firme, ya que puede ser apelada por las partes involucradas. El caso, sin embargo, sienta un precedente relevante en torno a la interpretación de las licencias médicas y el tratamiento de enfermedades que presentan continuidad en el tiempo, especialmente en el ámbito del empleo público.