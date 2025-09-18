El plan de asfalto de un municipio del Alto Valle: "Transformará la ciudad"

El intendente de Oro , Gustavo Amati , se lo acercó al gobernador, Alberto Weretilneck , y al Ministro de Obras y Servicios Públicos en las últimas horas.

El intendente de Fernández Oro, junto a su par de Cipolletti y al gobernador. A este último presentó su proyecto.

De concretarse, transformará la fisonomía de una localidad de por sí pujante y en pleno crecimiento como Fernández Oro . Donde gran parte de las calles aún son de ripio y ahora llegaría el tan ansiado asfalto … Pero no es el único anuncio importante que esa ciudad del Alto Valle acaba de realizar.

Esto se desprende de la visita que el intendente de la vecina ciudad, Gustavo Amati realizó a Viedma , en la cuál como ítem más importante presentó al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , el presupuesto para pavimentar al menos 45 cuadras .

El proyecto también quedó en anos del Ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Alejandro Echarren. Según trascendió, el jefe comunal habría recibido las felicitaciones y el aliento de los funcionarios provinciales para avanzar con la ambiciosa obra.

Otros importantes anuncios

Además, Amati adelantó que se llamará a licitación para finalizar la escuela primaria abandonada por Nación, ahora tomada por la Provincia y destacó el reconocimiento oficial del Parque Industrial y del Parque Agroindustrial, lo que "permitirá atraer inversiones y generar más desarrollo".

Siempre en declaraciones a La Voz de Oro también anticipó que la semana próxima llegarán tres camiones de la reciente subasta para reforzar el parque automotor municipal.

Festejos por el Día del Estudiante y de la Primavera

En otra noticia vinculada a Oro, mediante sus redes sociales desde ese municipio invitan a celebran entre amigos y en familia el Día del Estudiante y de la Primavera.

“Vení a celebrar con nosotros este lunes 22 de septiembre, de 14 a 18, en el Espacio Verde (Av. Cipolletti). Torneos, música, actividades culturales y deportivas, ¡y mucho más para disfrutar juntos! Vení con tus amigos, no te olvides el mate y las ganas de compartir”, arengan vía Facebook y otros medios de comunicación.

La iniciativa de comienzo de año

Desde este año, los vecinos de Fernández Oro cuentan con un nuevo servicio de transporte público de pasajeros, una iniciativa que busca mejorar la conectividad dentro de la ciudad. El proyecto, que funcionará en una fase de prueba piloto durante seis meses, es resultado de un acuerdo entre la Municipalidad y la empresa "Expreso Oro".

El servicio contará con dos recorridos que unirán los barrios Ex Isla 10, La Unión, La Esperanza y Costa Linda con distintos puntos de la ciudad. El horario de funcionamiento será de lunes a sábados, desde las 6:45 hasta las 23:00 horas.

Fernando Mulchi, presidente de Expreso Oro, explicó a LM Cipolletti que la implementación inicial contará con tres unidades destinadas a cubrir los trayectos. "Iniciamos con tres unidades afectadas para hacer todo el recorrido urbano y unir los barrios más alejados", señaló.

El objetivo principal del servicio es mejorar la movilidad de los vecinos que viven en zonas distantes del centro de la ciudad. "La idea es unir esos barrios de hasta 10 kilómetros de distancia con el casco urbano", agregó Mulchi, quien remarcó la importancia de esta nueva alternativa de transporte.

La Municipalidad jugó un papel clave en la implementación de este proyecto, brindando apoyo en cuestiones logísticas y de infraestructura. "El Municipio acompañó la iniciativa; en principio, ellos se encargaron de señalizar las paradas y los recorridos nuevos", explicó Mulchi. Además, destacó que se logró un acuerdo entre las partes para definir el valor del pasaje.