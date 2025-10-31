Causa Techo Digno: solicitan declarar responsable al exintendente de Bariloche por peculado

Fiscalía indicó que la desviación de los 105 millones de pesos fue destinada al pago de salarios municipales. La semana que viene se dará a conocer la sentencia.

El delito se enmarca en la desviación de 105 millones de pesos destinados a la construcción de 871 viviendas sociales en San Carlos de Bariloche.

La Justicia de Río Negro solicitó la imputación formal por el delito de peculado al ex intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso. La acusación se enmarca en la causa “ Techo Digno ” donde se investiga el uso indebido de 105 millones de pesos que debían destinarse a la construcción de 871 viviendas sociales . La sentencia se dará a conocer el próximo miércoles 5 de octubre.

El planteo se realizó durante la audiencia de los alegatos de clausura del juicio , en los cuales se solicitó la responsabilidad penal por dos hechos de peculado del exjefe comunal. Según la acusación, Gennuso dispuso arbitrariamente de esos fondos con asignación específica y los apartó de la cuenta oficial , para transferirlos a otra entidad bancaria y constituir plazos fijos.

La cuenta bancaria donde fueron enviados los fondos para la construcción de viviendas sociales era la informada al Estado Nacional y su administración estaba sujeta a un régimen estricto de control y rendición de cuentas . De acuerdo al fiscal jefe, estas maniobras se movilización de fondos se realizaron sin autorización y sin la restitución exigida por las normas contable, incumpliendo los convenios suscriptos con Nación.

La constitución de plazos fijos con los fondos de las viviendas sociales

El fiscal jefe destacó que Gennuso tenía conocimiento del estado contable y financiero del municipio al momento de asumir y conocía las irregularidades detectadas en la gestión anterior, vinculadas al uso de fondos con destino específico. Además, el ex intendente promovió la declaración de emergencia económica municipal, lo que demuestra que era consciente de la situación financiera y del marco normativo vigente.

techo digno El planteo se realizó durante los alegatos de clausura del juicio.

El Ministerio Público Fiscal sostuvo que el ex intendente utilizó los fondos para fines ajenos al programa, entre ellos el pago de salarios municipales y la transferencia a otros proyectos locales. “El imputado autorizó personalmente los débitos que retiraron los fondos del programa Techo Digno de la cuenta oficial, la única informada al Estado nacional y habilitada para su administración y rendición”.

El Fiscal explicó que estos actos configuran el delito de peculado, porque implican la sustracción de fondos públicos de su ámbito de custodia administrativa. La consumación del delito está verificada en el mismo momento en que los recursos son apartados del lugar donde debían ser custodiados, con independencia del destino posterior que hayan tenido los fondos.

ECP TECHO DIGNO (31) La sentencia se conocerá el próximo miércoles 5 de octubre. Estefania Petrella

La necesaria participación de Hacienda y Tesorería

Con respecto a la autoría penal, consideró acreditado que el ex intendente tuvo el dominio final de los hechos, ya que desde su rol representaba las facultades de disposición, control y custodia del patrimonio municipal conforme a lo dispuesto en la Carta Orgánica local. Agregó que los funcionarios de Hacienda y Tesorería actuaron como meros ejecutores de las decisiones del jefe comunal, ya que reconocieron en declaraciones anteriores, que habían decidido priorizar el pago de sueldos con esos fondos.

A modo de conclusión el fiscal jefe solicitó al Tribunal de Juicio que declare la responsabilidad penal de Gustavo Gennuso como autor del delito de peculado, en dos hechos en concurso real, conforme a los artículos 45, 55 y 261 del Código Penal.

En cambio, la defensa particular del solicitó la absolución de Gustavo Gennuso. Sostuvo que no existió la sustracción de los fondos públicos, ya que el acusado nunca apartó los recursos de la esfera patrimonial del municipio ni quebrantó las normas que regulan su administración.

Audiencia Techo Digno 2 Fiscalía solicitó la responsabilidad penal de Gustavo Gennuso por dos casos del delito de peculado.

La solicitud de absolución de Gennuso

Asimismo, el abogado aseveró que la causa tiene un trasfondo político, ya que los hechos investigados datan de comienzos del 2016 y la causa penal se inició pocos días después de que Gennuso concluya su segundo mandato en diciembre de 2023. Finalmente, el abogado le solicitó al Tribunal que al momento de dictar sentencia, lo haga conforme a derecho y que disponga la absolución de su defendido por los cargos que le fueron atribuidos.

Al finalizar la audiencia, el imputado hizo uso de su derecho a expresar sus últimas palabras ante el Tribunal. Manifestó "confío que las instituciones del Estado son las que nos dan la continuidad democrática y el bienestar para el pueblo. Siempre confío en la justicia y si bien considero que éste es un acto injusto; confío en la justicia y que la resolución será de acuerdo a lo que tenga que ser.”

El tribunal interviniente informó que en principio, la sentencia resultante de este juicio se dará a conocer el día miércoles 5 de octubre de la semana entrante.