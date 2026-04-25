Indignante: encapuchado golpeó y amenazó a una enfermera

El hombre ingresó al Centro de Salud sin mediar palabra y tomó de los brazos a la profesional, provocándole graves heridas en la muñeca. El episodio pone en relieve la vulnerabilidad del personal médico.

El Centro de Atención Primaria de la Salud Bifulco explicó que el impacto de la agresión va más allá de las lesiones físicas.

Un grave episodio de violencia se registró este viernes 24 de abril por la mañana en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio Bifulco de Allen . La preocupante situación se desató a las 7:30 de la mañana cuando un hombre ingresó encapuchado al centro médico y atacó brutalmente a la profesional de la salud .

Según informó el Centro de Salud en un comunicado, el hombre ingresó a las instalaciones sin emitir palabra alguna. Cuando la trabajadora le consultó qué necesitaba, el agresor la tomó con fuerza de los brazos , provocándole moretones y un intenso dolor en una de sus muñecas.

“Ingresó un masculino encapuchado, sin decir una sola palabra. Al preguntarle qué necesitaba, tomó de los brazos con mucha fuerza a la enfermera que se encontraba sola, provocándole moretones y un dolor intenso en la muñeca” explicaron en las redes de Bifulco.

Tras agredir a la mujer, el hombre se fugó de lugar. El preocupante episodio no solo afectó a la mujer por las lesiones físicas, sino que el ataque dejó un profundo impacto emocional en el personal de salud. “Más allá del dolor físico, lo que queda es la sensación de vulnerabilidad y miedo” indicaron en el comunicado.

Caps 30.jpg El Centro de Salud primaria reveló que no es la primera vez que el personal médico recibe agresiones físicas por parte de un paciente.

El CAPS Bifulco pidió no naturalizar la violencia

El Centro de Salud primaria reveló que no es la primera vez que el personal médico recibe agresiones físicas por parte de un paciente. Además, remarcaron la necesidad de no naturalizar este tipo de violencia y tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los profesionales de la salud.

“La inseguridad que vivimos a diario no es algo lejano, nos atraviesa también en nuestros lugares de trabajo, DONDE ESTAMOS PARA CUIDAR A OTROS. Necesitamos visibilizar estas situaciones y pedir medidas concretas que garanticen nuestra seguridad. No podemos naturalizar la violencia” expresaron en las redes del centro de salud.

Según informaron, la enfermera atacada se encuentra fuera de peligro, aunque los moretones y el impacto emocional del brutal episodio tardará más tiempo en sanar.