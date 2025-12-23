Verano en Río Negro: refuerzan la seguridad en los principales destinos turísticos

El operativo de temporada se extenderá hasta febrero con presencia policial ampliada y tecnología de vigilancia

Bariloche, El Bolsón, Las Grutas, Playas Doradas y El Cóndor son algunos de los destinos turísticos de Río Negro en los que el Gobierno provincial desplegó un operativo de seguridad estival con 348 efectivos policiales destinados a reforzar la prevención y garantizar la tranquilidad de residentes y visitantes durante este verano .

El gobernador Alberto Weretilneck encabezó la presentación del operativo en Las Grutas, acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, y el jefe de la Policía, Daniel Bertazzo. Según se detalló, el dispositivo se extenderá hasta el 20 de febrero y contempla la presencia de personal en playas, zonas urbanas, accesos principales, áreas comerciales y rutas provinciales.

La distribución de los 348 agentes refiere tanto a zonas costeras como de montaña , provincias que habitualmente multiplican su población durante el verano. El operativo combina patrullajes preventivos con controles viales intensificados , especialmente en puntos de mayor concurrencia de turistas y en rutas con alto tránsito familiar.

policia bicipolicias

Además del refuerzo en recurso humano, las autoridades destacaron la incorporación de tecnología de última generación, que incluye cámaras con inteligencia artificial y lectores de patentes, con el objetivo de mejorar la detección de incidentes y la capacidad de respuesta ante emergencias.

Cobertura en toda la provincia

En la región cordillerana, particularmente en San Carlos de Bariloche y El Bolsón, el operativo busca ordenar la convivencia en espacios donde el turismo combina actividades recreativas, deportes al aire libre y eventos culturales. En tanto, sobre la Costa Atlántica, en localidades como Las Grutas, Playas Doradas y El Cóndor, el foco está puesto en la seguridad de los balnearios, accesos a las playas y zonas de mayor concentración de personas.

policia de rio negro

La inversión estatal para sostener esta estrategia de seguridad supera los 1.000 millones de pesos, destinados a movilidad, equipamiento y logística, con una cobertura que funcionará las 24 horas, tanto de día como de noche.

Objetivo del operativo

Las autoridades sostienen que el refuerzo de las fuerzas de seguridad no solo apunta a prevenir delitos, sino también a garantizar un ambiente seguro para disfrutar las vacaciones en un contexto donde la provincia continúa posicionándose como destino elegido por turistas de distintas regiones del país.

Radares desde Cipolletti a Las Grutas

A su vez, Río Negro avanza en la reinstalación de cinemómetros que estaban fuera de servicio y en un plan de ampliación que prevé más de un centenar de radares de velocidad en todo el territorio, un escenario que generar gran expectativa entre los automovilistas de cara a las vacaciones de verano.

Desde la Agencia de Seguridad Vial informaron a LM Cipolletti que la primera etapa del esquema contempla la reinstalación de los equipos que estaban fuera de servicio, los cuales actualmente están siendo acondicionados y calibrados por el INTI. Recién una vez finalizado ese proceso se avanzará con la incorporación de nuevos radares, cuyas ubicaciones aún están en estudio.

radares río negro.jpg La polémica por los radares en Río Negro llegó a la justicia.

Uno de los puntos que más atención genera en plena temporada estival es el corredor Cipolletti–Las Grutas, uno de los trayectos más utilizados para conectar el Alto Valle con la costa atlántica rionegrina, a través de las rutas nacionales 151, 22 y 3.

Según el listado oficial de equipos que serán reinstalados, al menos ocho localidades ubicadas sobre ese corredor o en su área de influencia directa cuentan con radares que volverán a operar en esta primera etapa: Cipolletti, Cinco Saltos, Cervantes, Villa Regina, Lamarque, Río Colorado, Viedma y Sierra Grande. La cantidad exacta de equipos por punto aún no fue detallada oficialmente.

Esto implica que, aunque no todos los radares estén activos de manera inmediata, una parte significativa del trayecto hacia Las Grutas volverá a contar con controles de velocidad durante el verano.