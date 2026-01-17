Las Grutas, uno de los destinos más elegidos del país.

La localidad balnearia de la costa atlántica fue una de las más convocantes durante la primera quincena de enero. San Antonio Oeste también registró niveles de ocupación similares.

Las Grutas volvió a consolidarse como el principal destino turístico de Río Negro en el inicio de la temporada de verano 2026. La ciudad de la costa atlántica presentó niveles de ocupación cercanos a la ocupación plena y la posicionaron entre los puntos más elegidos del país durante los primeros días del año.

Según datos oficiales de la Agencia de Turismo Nacional , el balneario de la costa rionegrina registró porcentajes de ocupación cercanos al 94,6% . Un comienzo excepcional que confirma el fuerte atractivo turístico para el destino que combina naturaleza, mar y una ciudad con propuestas gastronómicas y culturales.

La ocupación casi plena de la localidad costera provocó el aluvión de turistas que eligen destinos más serenos y aislados, pero que se mantienen cerca del movimiento turístico, como son los visitantes que optan por San Antonio Oeste para hospedarse y disfrutar de las playas como Las Conchillas, Punta Tamariscos y Punta Villarino , ubicadas a solo 17 kilómetros de Las Grutas.

El desempeño de Las Grutas se dio en un contexto nacional marcado por una elevada demanda turística, escenario post pandemia y con múltiples destinos superando el 90 por ciento de ocupación. Otro destino de Río Negro como Bariloche también mostró un inicio positivo, con casi un 80 % de ocupación en la primera semana de enero, aunque por debajo de los números alcanzados en la costa.

Los turistas que eligen la Patagonia Norte para sus vacaciones

En Neuquén, se registró alta actividad turística en San Martín de los Andes, impulsada por la demanda espontánea. Según datos oficiales del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia, la ciudad alcanzó un 85 por ciento de ocupación, en el marco de un inicio de temporada marcado por una alta afluencia de visitantes en todo el territorio provincial.

En Mendoza, San Rafael, uno de los destinos principales de la temporada de verano en la provincia, los números aportados por la Dirección de Turismo marcan que lo más buscado son las cabañas, especialmente en la zona de ríos y naturaleza, con un promedio que llega al 82 por ciento de ocupación.

“Estamos en el inicio de una temporada espectacular para todo el país, con millones de argentinos recorriendo tanto destinos tradicionales como otros que van surgiendo con fuerza. Y con todo lo que eso significa en cuanto a la generación de puestos de trabajo genuinos y al impulso de las economías regionales", indicó el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli.

La ocupación hotelera en el resto del país

A nivel país, distintos puntos de la costa atlántica exhibieron cifras récord. Mar de las Pampas inició el año con ocupación superior al 90 por ciento, mientras que el promedio en todo el partido de Villa Gesell alcanzó el 93 por ciento, impulsado por una alta demanda en alojamientos hoteleros y hospedajes en departamentos y alquileres temporarios.

Monte Hermoso recibió el 2026 con ocupación prácticamente plena, tanto en hoteles como en cabañas y departamentos, en tanto que Necochea informó un 80 por ciento en aparts y cabañas, con picos que llegaron al 90 y 100 por ciento en el mercado inmobiliario durante los primeros días del mes.

En Córdoba, Villa Carlos Paz comenzó la temporada con un 90 por ciento de ocupación, según datos de su Secretaría de Turismo, que anticipó un verano con alto volumen de visitantes. En el mismo sentido, Miramar de Ansenuza, el denominado mar cordobés, registró un 92 por ciento en el inicio del año.

En Tucumán, Tafí del Valle alcanzó un 75 por ciento de ocupación hotelera, mientras que San Javier llegó al 70 por ciento, cifras que confirman un arranque sólido para el turismo interno y regional según datos del Ente Tucumán Turismo.

Misiones registró hasta 70 por ciento de ocupación hotelera y más de 5.000 ingresos diarios a Iguazú, según el relevamiento del Ministerio de Turismo provincial. Hubo más de 5.000 ingresos diarios al Parque Nacional Iguazú durante el último fin de semana. La actividad también marcó un fuerte movimiento en la zona centro y en destinos como San Ignacio y el Salto del Tabay.

En Entre Ríos, desde la Municipalidad de Gualeguaychú se informó un 80 por ciento de ocupación en el primer fin de semana del año, en tanto que fue destacado el impacto positivo del Carnaval del País en el inicio de la temporada. Por su parte, el municipio de Colón registró un 85 por ciento de ocupación hotelera.