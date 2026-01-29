Las Grutas se prepara para su 66° aniversario: los eventos que se realizarán en la playa

La localidad preparó un amplio abanico de actividades para la comunidad y los turistas. Comienzan esta noche y se extenderán hasta el sábado.

Este 30 de enero, Las Grutas cumplirá un nuevo aniversario desde su conformación de la primera comisión vecinal, impulsada por la gestión del intendente de San Antonio Oeste, Celso Ruben Breciano, en 1960. Por este motivo, la localidad prepara un amplio abanico actividades que comenzará esta noche.

Para celebrar el 66º aniversario, las actividades programadas comenzarán este jueves y se extenderán hasta el sábado 31 de enero , con un clima ideal para los turistas y vecinos, que alcanzará los 30 grados.

Desde la localidad esperan un importante movimiento de turistas ya que será el último fin de semana antes de que comiencen las actividades en los institutos públicos, que inician los primeros días de febrero.

La Agencia de Turismo municipal dio detalles acerca de la organización de los festejos por el 66° aniversario y remarcaron que el objetivo es “darle más alegría y movimiento al cierre de enero, con actividades pensadas para todas las edades”.

Aniversario de Las Grutas: los eventos que se realizarán

Caminata nocturna: los festejos comenzarán esta noche desde las 22 horas, con una caminata nocturna que iniciará desde la Tercera Bajada y se extenderá hasta Piedras Coloradas. Esta propuesta combina actividad física y disfrute del paisaje nocturno costero.

Actividades en la playa y Fiesta de la Espuma: el centro de los festejos se dará en la Cuarta Bajada, donde desde las 10 horas de este viernes se llevará a cabo el Circuito Interno de Tejo y Newcom, correspondiente a la segunda fecha del torneo.

Luego del mediodía, se llevarán a cabo otras actividades deportivas y recreativas en la playa desde las 13 horas. Mientras que a las 17.30, la jornada continuará con la tradicional Fiesta de la Espuma, también en la Cuarta Bajada. Y desde las 19 horas se presentará la banda Cumbia Rocha para presentar el primer show musical del aniversario frente al mar.

El festejo central se dará en el Escenario Principal de la 3° Bajada. Desde las 20 horas se montará un paseo de artesanos y emprendedores. Y a las 20.30 horas se realizará el tradicional “Feliz Cumpleaños” a Las Grutas y el corte de torta. Seguido de una grilla de espectáculos artísticos.

Entre los shows, se presentará la Academia de Danzas Árabes Aisha a las 21:30, el espacio Música, Arte y Vida a las 21:55, la actuación de la Fundación Sol Naciente a las 21 horas, el show del grupo GOT a las 22:40, y el cierre con Banda Ilusión y Gran Baile Popular desde las 23:20 horas.

Mientras que el sábado las actividades continuarán con la entrega de reconocimientos del Concurso de Fotografía “Las Grutas en Postales”, organizado por el Museo de la Tierra y el Mar. Este acto se realizará en la Galería Antares, ubicada en la 1° Bajada, poniendo en valor la mirada artística sobre el paisaje y la identidad local.