Cuánto salen y cómo son los Motorhome que vienen de todo el mundo a comprar a la zona

Instalada en el Parque Industrial de Oro, ya te contamos la historia de la Fábrica propiedad de una pareja de soñadores. Ahora, los detalles más esperados.

Dentro de pocas semanas, la Fábrica de Motorhome instalada en Fernández Oro cumplirá su primer aniversario en el Parque Industrial de Fernández Oro en medio de un sostenido y sorprendente crecimiento. En las últimas horas, LM Cipolletti contó la historia del pujante emprendimiento encabezado por Luis y Sandra , un audaz matrimonio que decidió independizarse y apostar por su propio proyecto.

Pues bien, ahora es el turno de difundir los precios y cómo son las unidades que cautivan a clientes “de todo el mundo; vienen de Estados Unidos, de Europa y de Sudamérica".

Como se sabe, en el amplio galpón de la vecina ciudad el hombre junto a uno de sus hijos y 3 empleados se dedican a reparar interiores de casillas rodantes, Vans, colectivos y también a fabricar nuevos Motorhome .

En ese contexto, en un pasaje de la entrevista con este medio, los propietarios de la empresa familiar revelaron que “vienen viajeros de Estados Unidos, Bélgica, Brasil, Uruguay que están recorriendo Argentina o Sudamérica. Al parecer, por lo que nos cuentan, aparecemos sin explicación alguna en una aplicación mundial tipo google maps" comentan asombrados del desarrollo de su emprendimiento.

Armado de Motorhome Una futura Motorhome en el taller para arrancar con el armado.

"Mirá que no hicimos propaganda en ningún lado, esto es de boca en boca y gracias a Dios trabajamos con gente muy noble. Además de los rodanteros del Valle, se acercan de Bariloche, San Martín, La Pampa, San Luis, Córdoba, Trevelin, Comodoro Rivadavia. Ni nosotros podemos creerlo”, destacaron eufóricos.

Y pensar que el boom paradójicamente se disparó en pandemia porque “la gente ya no soportaba el encierro y una vez que liberaron un poco fue una forma de salir, de viajar, de airearse y despejarse…”.

Aquí están, estos son, los precios de las Motorhome

Pero lo que muchos desean conocer ahora son los valores. A propósito, confesaron: “Hoy armar una de cero, como puede ser una Renault Master y la traes para que la equipemos por completo, cuesta entre 27 mil y 29 mil dólares. Y las Mini Teq, full, unos 6.300 dólares. Le ponemos portaequipaje, escalera, panel solar, heladera, alacena, tanque de agua, calefón, anafe dos hornallas, mesita, cama dos plazas, almohadones… A mí siempre me encantó la carpintería -dice Luis- y eso suma un montón. Quedan un lujo”.

interior motorhome Ya lista en su interior, con todos los chiches.

El próximo y ambicioso objetivo consiste en la construcción de otro galpón grande para instalar una Guardería de Motorhome y Casillas Rodantes. “Que no se entienda como una cochera fija, por ahora no es la idea. Pasa más que nada para brindar el servicio de noche a los rodanteros para que puedan reacondicionarlo, cargar el tanque de agua y otros servicios y pasar esas horas acá”, adelantaron.

El mérito es doble porque se hicieron desde abajo. “Cuando terminamos de construir este hermoso taller, con mi señora nos sentamos, nos abrazamos y nos pusimos a llorar porque venimos de dos familias humildes”, recordó Luis ese momento emotivo desde el centro del amplio galpón. Era el merecido premio a la extensa vida laboral que comenzó a los “9 años, lustrando botas y ya no paré más”.

Motorhome por dentro Otra de las unidades fabricadas en Oro.

“Yo estuve siempre en relación de dependencia, trabajé 34 años en Sagripanti, que se dedicaban a los Motorhome y unidades habitacionales para empresas petroleras. Fueron mis maestros. Lo que sí los fines de semana hacía cositas de manera particular. Hasta que renuncié y me independicé" explicó con entusiasmo Luis.

"Lo mismo hizo mi esposa, que trabajaba de administrativa en una empresa de Neuquén. Al principio abrimos un tallercito en un garage en Neuquén, como no nos dieron la habilitación municipal nos fuimos al Parque Industrial de Cipolletti y justo nos enteramos que estaban ofreciendo oportunidades acá en Oro para emprendedores y no lo dudamos”, comentó él mientras ella le cebaba un mate amargo. La fábrica de Motorhome no para de crecer, desde Fernández Oro al mundo.