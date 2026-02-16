Chocaron una moto de la policía en una infernal persecución durante la madrugada

Dos jóvenes en moto escaparon de un control de la BMA. Los atraparon tras una persecución. Constataron que el rodado tenía la numeración adulterada.

Dos jóvenes de 19 y 20 años de edad que se movilizaban en una moto fueron detenidos tras una ardua persecución policial por las calles de Allen que terminó cuando el conductor chocó la moto de un policía de la Brigada Motorizada de Apoyo ( BMA ).

El episodio se produjo el domingo poco después de la una de la madrugada , cuando personal de esa unidad policial que se encontraba realizando tareas de prevención divisaron una Honda Wave en la que circulaban dos hombres.

Los uniformados les ordenaron que se detuvieran con el fin de identificarlos , pero escaparon por la calle Eva Perón, que atraviesa la zona céntrica de la ciudad de este a oeste.

Tras los prófugos

La patrulla salió tras los prófugos, y a los pocos metros observaron que el acompañante había descendido y que continuaba corriendo. Mientras que el conductor siguió la fuga hacia la zona de bardas, jurisdicción de la Comisaría 33º, donde finalmente fue atrapado.

La persecución finalizó en inmediaciones de la esquina de las calles Irigoyen y Tucumán, donde el motociclista embistió al personal policial, impactando contra la moto de la BMA.

Tras perder el control del manubrio, el prófugo cayó al suelo y continuó la fuga a pie, siendo finalmente alcanzado y reducido en las calles Almirante Brown y Misiones, donde el despliegue de móviles y uniformados causó sorpresa entre vecinos de la zona.

Policía BMA

Al verificar el rodado, se constató que la motocicleta presentaba numeración del chasis y motor adulterada, por lo que fue secuestrada, informaron desde la policía.

Ambos jóvenes fueron demorados por los delitos de “adulteración de chasis y motor”, además de atentado y resistencia a la autoridad, en el marco del artículo 11 inciso A de la Ley 5184, con intervención de la fiscal de turno, quien dispuso las actuaciones correspondientes.

Otro detenido

Un tercer detenido se produjo en el procedimiento policial que se extendió hasta cerca de las 3 de la madrugada. En ese lapso, los uniformados trabajaron en la identificación de los involucrados, informó AN Allen, mientras que el personal del Gabinete de Criminalística efectuó pericias al rodado.

Se destacó que el operativo motivó un importante despliegue de efectivos, con la presencia de familiares de los demorados que llegaron al lugar, donde se registró el restante arresto. Finalmente, ingresaron en calidad de demorados dos jóvenes de 19 años y otro de 20.