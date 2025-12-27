Verano en Río Negro: refuerzan la seguridad en la cordillera

El Gobierno de Río Negro presentó el operativo de seguridad estival en Bariloche que sumará 153 efectivos policiales, de los cuales 26 cumplirán funciones en El Bolsón.

El operativo de seguridad estival contempla la incorporación de 348 agentes policiales, de los cuales 153 cumplirán funciones en Bariloche y El Bolsón.

El Gobierno de Río Negro desplegó un operativo de seguridad estival con la incorporación de 153 efectivos policiales que reforzarán la seguridad en Bariloche . Los nuevos agentes forman parte del fortalecimiento en la prevención y seguridad de los principales destinos turísticos de la provincia. Un total de 27 agentes cumplirán funciones en El Bolsón .

Bariloche, El Bolsón, Las Grutas , Playas Doradas y El Cóndor son algunas de las localidades que sumarán efectivos policiales durante la temporada de verano. Se trata de la incorporación de 348 policías para garantizar la seguridad de residentes y visitantes en los meses con mayor presencia de turismo.

El operativo fue pensado para acompañar el aumento del movimiento turístico propio del verano , esto significará mayor presencia policial en los sectores más concurridos de la ciudad y en las zonas aledañas. Este despliegue se complementa con la i ncorporación de tecnología y nuevos recursos como cámaras con IA con lectura de patentes, nuevos patrulleros y equipamiento que fortalecen la capacidad de respuesta ante hechos ilícitos.

El gobernador Alberto Weretilneck encabezó la presentación del operativo en Bariloche acompañado por el Ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara y el jefe de la Policía, Daniel Bertazzo. Según se detalló, el dispositivo se extenderá hasta el 20 de febrero y contempla la presencia de personal en las zonas urbanas, accesos principales, costas del lago, áreas comerciales y rutas provinciales.

policias bari El Gobernador Alberto Weretilneck encabezó la presentación del operativo de seguridad estival en el Centro Cívico de la ciudad.

“La seguridad es una prioridad para el Gobierno Provincial, especialmente en destinos turísticos como Bariloche, donde durante el verano se multiplica la afluencia, el movimiento y la actividad” explicó Weretilneck.

El operativo suma 348 agentes nuevos, de los cuales 27 trabajarán en El Bolsón

De los 153 efectivos que estarán a disposición en la zona cordillerana, 127 cumplirán funciones en unidades de orden público y Cuerpo de Seguridad Vial de Bariloche, y los restantes lo harán en la Zona II, correspondiente a El Bolsón.

Los operativos tendrán la asignación de recursos destinados a móviles, combustible para los patrullajes preventivos, equipamiento, logística y horas adicionales de servicio, para asegurar una cobertura continua durante las 24 horas. Fundamentalmente durante los meses de verano, donde los días se extienden y las actividades se desarrollan hasta altas horas de la noche.

policias (1) El operativo de temporada estival estará acompañado por tecnología como cámaras con IA y lectura de patentes para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

“Apuntamos a anticiparnos a las situaciones propias de la temporada alta, con más presencia policial, prevención y articulación con los distintos organismos. Estarán disponibles con patrullajes permanentes y controles focalizados para garantizar una cobertura continua las 24 horas” indicó el Ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara.

Cobertura en toda la provincia

En la región cordillerana, particularmente en San Carlos de Bariloche y El Bolsón, el operativo busca ordenar la convivencia en espacios donde el turismo combina actividades recreativas, deportes al aire libre y eventos culturales. En tanto, sobre la Costa Atlántica, en localidades como Las Grutas, Playas Doradas y El Cóndor, el foco está puesto en la seguridad de los balnearios, accesos a las playas y zonas de mayor concentración de personas.

policia las grutas El operativo de seguridad estival ya comenzó en Las Grutas.

La inversión estatal para sostener esta estrategia de seguridad supera los 1.000 millones de pesos, destinados a movilidad, equipamiento y logística, con una cobertura que funcionará las 24 horas, tanto de día como de noche.

Objetivo del operativo

Las autoridades sostienen que el refuerzo de las fuerzas de seguridad no solo apunta a prevenir delitos, sino también a garantizar un ambiente seguro para disfrutar las vacaciones en un contexto donde la provincia continúa posicionándose como destino elegido por turistas de distintas regiones del país.