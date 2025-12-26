El detenido por el doble crimen del barrio San Lorenzo pidió domiciliaria: qué resolvió la Justicia

Está acusado de partícipe necesario por asistir al autor material del doble homicidio. Su abogado reclamó que le pusieran una tobillera GPS o le dieran domiciliaria.

Este viernes se llevó a cabo la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva dispuesta por la jueza de Garantías en el mes de noviembre contra el acusado de participar de un incendio y homicidio de dos personas en el barrio San Lorenzo .

El debate inició con las pretensiones del nuevo abogado defensor del hombre acusado de ser partícipe necesario en el doble homicidio de Juan Aníbal Seferino Cuerda y Pablo Franco Davies , ocurrido el 17 de noviembre en una vivienda del barrio San Lorenzo. Tras los asesinatos la casa fue prendida fuego.

El defensor solicitó la morigeración de la medida por alguna menos gravosa, entre las que mencionó la colocación de un dispositivo de control satelital ( tobillera GPS ) en primera instancia, o la prisión domiciliaria como alternativa.

El representante legal del acusado indicó que la decisión de imponerle la prisión preventiva fue arbitraria ya que únicamente tomó los argumentos de la fiscalía.

ECP CRIMEN BARRIO SAN LORENZO (3) La Justicia ratificó la prisión preventiva de uno de los acusados por el doble crimen del barrio San Lorenzo. Estefania Petrella

El Fiscal del caso respondió que el principal fundamento por el que se pidió la prisión preventiva fue el entorpecimiento de la investigación, y que tal situación continúa aún vigente. Remarcó que los testigos son personas vulnerables y que hay que protegerlas.

El juez de revisión dio los argumentos para cada planteo y expresó que el proceso por el cual se dispuso la prisión preventiva cumplió con argumentos suficientes que autoriza al juez a otorgar esa medida cautelar, y que esto no se trata de un anticipo de pena.

“Entiendo que la solución aplicada al caso respecto a la prisión preventiva si bien es la más gravosa, al momento resulta adecuada al caso. Por eso voy a confirmar la decisión en todos los términos", planteó en la resolución.

"Teniendo en cuenta que el plazo de 4 meses tampoco ha sido cuestionado en su momento, resuelvo disponer el alojamiento en la misma situación y en las mismas condiciones en las que se encuentra”, explicó al magistrado.

El abogado defensor hizo reserva de impugnación por lo que otro juez podría revisar nuevamente la decisión.

El doble crimen del barrio San Lorenzo

La persona detenida está acusada de participar en el doble crimen como partícipe necesario. Habría trasladado al autor material de los homicidios para garantizar su escape.

El presunto autor material ingresó en la vivienda utilizada ocasionalmente como espacio de pernocte por personas en situación de vulnerabilidad y con consumos problemáticos con la intención de concretar una amenaza previa dirigida al propietario.

Al entrar a la misma fue interceptado por una persona que intentó evitar que la advertencia se llevara a cabo y que recibió once lesiones producidas con un arma blanca. Luego, habría iniciado las llamas que provocaron su muerta y la del dueño. Otras tres personas lograron salir por sus propios medios.

Una vez abierta la investigación penal preparatoria la jueza de garantías hizo lugar al planteo fiscal y sostuvo que, por las particularidades del caso, la situación de quienes declararon como testigos y el riesgo procesal identificado correspondía disponer la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía por el riesgo de entorpecimiento de la investigación.