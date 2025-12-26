Cipolletti LMCipolletti viento El viento vuelve con todo a Cipolletti: de cuánto serán las ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla para todo Río Negro. El fenómeno será más intenso durante la tarde.







Se espera viento intenso en Cipolletti en la tarde del viernes.

El viento dio una tregua por Navidad en Cipolletti, pero se anticipa que vuelva a sentirse con fuerza en todo el territorio de Río Negro. Hay alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional y se espera que sople en forma constante entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas más intensas.

El SMN puso bajo alerta amarilla a todo el territorio de Río Negro. "El área será afectada por vientos fuertes del oeste o sudoeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h de manera puntual", se detalló en el alerta. Para el sábado no hay alertas del SMN para la región.

El viento comenzará a sentirse desde el mediodía, pero tendrá mayor impacto entre las 18 y las 21. Durante la noche, las ráfagas comenzarán a aplacarse.