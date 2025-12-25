Apareció la cipoleña que ganó 70 millones en el Quini 6: Cómo se enteró del premio que le "cambió la vida"

Justo horas antes de Nochebuena , la dueña de la boleta del Siempre Sale se hizo presente en la agencia 40 de Cipolletti: “No lo podía creer”.

La agencia oficial 40, de Irigoyen 888 vendió otro premio millonario del Quini 6. "Traemos suerte", dijo su dueña.

Es una persona adulta y en tantos años de vida jamás había tenido un regalo de Navidad tan impactante... “Papá Noel” fue demasiado generoso con una jubilada de Cipolletti que en las últimas horas se enteró de manera sorpresiva que era ella la ganadora de los 70 millones del sorteo del Quini 6 del pasado domingo.

“Se vivió una emoción muy grande en el local porque la mujer vino como un día más y realmente no se lo esperaba. Cuándo se lo contamos explotó de alegría ”, confió a LM Cipolletti, Valeria Lo Cacciato , la dueña de la agencia oficial 40 , ubicada en Hipólito Yrigoyen 888 .

La apuesta corresponde a la modalidad Siempre Sale del sorteo extraordinario 3332, que dejó 85 ganadores en todo el país con cinco aciertos. Entre ellos hubo dos neuquinos , la mujer de nuestra ciudad y una vecina de General Roca.

“Siempre hace la misma jugada del Quini 6 y seguro le cambia la vida”

Si bien por cuestiones de seguridad y respeto optó por mantener en reserva la identidad de la afortunada, Lo Cacciato reveló que se trata de “una fiel cliente que hace dos años confecciona la misma jugada, es decir elige los mismos números”.

quini 6.jpg El apostador roquense obtuvo una jugosa recompensa en el Quini 6.

Aclaró, ante la consulta de este medio, que “no creo que cobre la mínima”, reconoció que “seguramente un premio así le cambiará la vida, lo mismo que podría suceder con la mayoría de nosotros”, explicó entre risas.

Le alcanzará para el pan dulce y algo más, ¿no...?

Un sorteo extraordinario

La dueña de la agencia recordó que este sorteo comenzó a principios de diciembre y tiene características extraordinarias, por lo que pudo haber atraído a jugadores ocasionales. Sin embargo el premio grande cayó en poder de una vieja conocida de la casa.

Además, destacó que no es la primera vez que la agencia vende premios importantes durante el año. “Hemos vendido el cuarto premio de la Lotería, otro Siempre Sale este año”, remarcó.

Pero la suerte también se hizo presente en Neuquén y en Roca. En el caso de Neuquén, volvió a estar entre las provincias favorecidas por el azar luego del último sorteo extraordinario del Quini 6, que dejó dos ganadores neuquinos con cinco aciertos en la modalidad “Siempre Sale”. Ambos tickets fueron vendidos en distintos puntos de la provincia y forman parte de los 85 premios adjudicados a nivel nacional en esta categoría.

Quini 6 La ganadora del premio realiza la misma jugada hace dos años, es decir juega con los mismos números.

Uno de los tickets ganadores corresponde a una apuesta realizada en Neuquén capital. La jugada quedó registrada el 18 de diciembre. El segundo ganador neuquino es de San Martín de los Andes. En este caso, la apuesta fue realizada el 20 de diciembre.

A su vez, la tradicional agencia oficial de lotería y juegos de azar, “Casa Jara”, ubicada en Tucumán 725 de General Roca, confirmó la venta de una jugada ganadora del famoso pozo santafecino.

Los números de la suerte

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 3.500 millones de pesos. Salieron los números 44, 27, 33, 14, 22 y 39. En esta oportunidad el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 780 millones de pesos. Salieron los números 07, 31, 03, 44, 39 y 24. En esta modalidad no hubo ganador con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

agencia de quiniela La mujer se enteró en la agencia de que era la ganadora del pozo de 70 millones de pesos.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 1.530 millones de pesos y salieron los números 40, 32, 10, 27, 17 y 26. En esta oportunidad no hubo ganadores.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 6.000 millones de pesos, los números favorecidos fueron 19, 22, 41, 17, 06 y 29. Hubo 85 ganadores con cinco aciertos, entre ellos, dos neuquinos y dos rionegrinos, que se llevarán más de 70 millones de pesos cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 6.700 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.