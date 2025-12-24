Tensión y custodia policial en un mayorista de la zona a horas de la Navidad: qué pasó

Una mañana llena de nerviosismo y polémica, motivó la intervención de las fuerzas de seguridad. Los detalles del sorprendente escándalo.

Se supone que un 24 de diciembre , a escasas horas de Navidad , más que nunca debe reinar la armonía y el famoso “paz y amor”. Nada de ello ocurrió en General Roca , donde la mañana de Nochebuena comenzó con un clima de tensión, protesta y escándalo en la zona comercial de esa ciudad.

Integrantes del Centro Empleados de Comercio (CEC) , acompañados por otros sindicatos, iniciaron un reclamo en las puertas del mayorista situado en la intersección de las calles Perón y Alsina en desacuerdo con las condiciones laborales en una fecha especial.

El foco del conflicto es el cumplimiento del horario de cierre para esta jornada festiva . Según denunciaron los representantes gremiales en el lugar, la empresa no estaría respetando lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo, que prevé que los empleados finalicen sus tareas a las 14 para que puedan celebrar las fiestas con sus familias.

Tensión en mayorista de Roca

La situación sumó un capítulo de mayor incertidumbre cuando, un patrullero de la Policía de Río Negro arribó al lugar. De acuerdo con la información recabada por el sitio TodoRoca, la fuerza de seguridad se hizo presente tras una denuncia radicada por el representante legal de la firma mayorista.

A pesar de la presencia policial y la ruidosa manifestación con banderas y bombos, el ingreso al establecimiento no se encuentra bloqueado y la atención al público continúa. Los manifestantes aclararon que se trata de una protesta pacífica que se desarrolla sobre la calle Perón, con el único fin de garantizar que los trabajadores puedan retirarse en el horario acordado y que no se vulneren sus derechos laborales en vísperas de la Navidad.

Hasta qué hora abrirán los comercios en Cipolletti

Previo a este incidente en Roca, la Asociación de Empleados de comercio anunció el horario de cierre de los locales en la víspera de Navidad y Año Nuevo, una noticia muy esperada por los trabajadores del sector. Este año, los comercios brindarán atención hasta las 16 horas durante el 24 de diciembre y el horario del miércoles 31 será hasta las 13 horas.

A diferencia de otros años, el tope del horario laboral no se presentó como un acuerdo entre comerciantes y trabajadores.

El horario anticipado de cierre de comercios el 24 y el 31 de diciembre surge habitualmente de un arreglo entre la Asociación de Empleados de Comercio (AEC) y la Cámara de Industria y Comercio, pero este año venía demorado ya que desde la CIC advirtieron su intención de extender la jornada algunas horas más de lo habitual, para garantizar mayor cantidad de ventas.

Un horario definido con resistencias

Una semana antes de la primera fecha festiva, la AEC envió una notificación formal a la Secretaría de Trabajo para notificar el horario en el que trabajará el personal. El escrito, tajante en los horarios y con advertencias de conflicto en caso de no ser respetado, también se distribuye en los locales de Cipolletti y Fernández Oro.

Referentes del ámbito mercantil aseguraron a LM Cipolletti que se respetará el planteo de los trabajadores, pero cuestionaron al sindicato por "condicionar el horario de trabajo".

El acuerdo de horario se estableció tras numerosas fiestas de fin de año marcadas por las bombas de estruendo que el sindicato detonaba en comercios que no cerraban al mediodía. Así, la jornada previa a Nochebuena comenzó a extenderse. Primero se pactó a las 14 y, luego, a las 16. Este año coincidirá con los horarios de cierre de comercios en Neuquén.

ECP COMERCIOS CENTRO (18) Los comercios estarán abiertos hasta las 16 horas. Estefania Petrella

Desde la CIC advirtieron recientemente que había un pedido para que los comercios de pequeñas superficies -todos los que no sean supermercados- cierren a las 18. Se esgrimió como fundamento la búsqueda de incrementar las ventas, que son bajas en la mayoría de los rubros.

Sin acuerdo y con la posibilidad de conflicto latente, Luis Antonio Torres, secretario adjunto, y Jonatan Montecino, secretario gremial de la Asociación Empleados de Comercio de Cipolletti, advirtieron a la secretaría de Trabajo y las cámaras de comercio de Cipolletti y Fernández Oro que el personal encuadrado en el convenio colectivo de trabajo 130/75 deberá ser liberado en los siguientes horarios: