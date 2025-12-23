Robo a traición en la Ruta 22: le ofrecieron llevarlo en bicicleta y lo amenazaron con un cuchillo

El adolescente fue interceptado en la rotonda de la Ruta 22y 151 por tres jóvenes neuquinos. Presumen que el grupo roba bicicletas en Cipolletti.

El adolescente se encontraba caminando solo en la rotonda de la ruta 22 y 151.

Una situación de inseguridad tuvo lugar en la rotonda de la Rotonda de Ruta 22 y 151 , cuando un adolescente de 16 años fue interceptado por cinco jóvenes , que se ofrecieron a llevarlo en bicicleta. El chico accedió al ofrecimiento y terminó siendo víctima de un robo con amenazas con un cuchillo . El rápido accionar policial derivó en la demora de tres jóvenes , uno mayor y dos menores , mientras que los otros integrantes lograron fugarse.

El hecho ocurrió el día de ayer lunes 22 de diciembre, cuando el adolescente caminaba por la zona de la rotonda que une las rutas nacionales 151 y 22, cerca de las 20 horas. El chico caminaba solo por la banquina cuando fue abordado por los cinco jóvenes , tres de ellos en bicicleta para ofrecerle llevarlo hasta Neuquén. Ante el temor, accedió a la engañosa generosidad del trío.

El recorrido se extendió hasta inmediaciones del ex peaje , en sentido Cipolletti-Neuquén, cuando uno de los agresores amenazó con un cuchillo al adolescente . En ese momento, el grupo se abalanzó sobre la víctima y le robaron un teléfono celular, una campera y una gorra , para luego darse a la fuga.

Tras el ataque, el joven logró escapar y corrió hasta la sede policial ubicada en la Caminera, donde relató lo sucedido al personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro. Rápidamente, los agentes comenzaron un operativo de búsqueda sobre la Ruta 22.

Uno de los sospechosos llevaba puesta la campera de la víctima

El procedimiento se extendió hasta el territorio neuquino, donde los efectivos interceptaron a tres sospechosos, uno de los cuales llevaba la campera de la víctima puesta. Los restantes integrantes del grupo escaparon a pie.

Entre los demorados se identificó a un joven de 18 años domiciliado en Neuquén, junto a un adolescente de 17 y otro de 13. El último integrante de la banda fue puesto a disposición de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) para la intervención correspondiente.

La Policía presume que el grupo se moviliza hacia Cipolletti con el objetivo de robar bicicletas. Una teoría que tomó fuerza cuando los uniformaron requisaron a los jóvenes y se observó entre sus pertenencias que portaban una tijera corta pernos, un elemento para romper los candados para bicicletas y algunas motocicletas. Además, se procedió al secuestro de las tres bicicletas en las que se movilizaban.

Por el hecho se inició una causa judicial caratulada como “robo en poblado y en banda, agravado por el uso de arma”, mientras avanza la investigación para identificar al resto de los involucrados y determinar su participación en otros episodios delictivos registrados en la región.