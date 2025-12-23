Qué servicios funcionan y cuáles no en Cipolletti durante Nochebuena y Navidad

Con la llegada de la Navidad, Cipolletti tendrá cambios en recolección, transporte, bancos, comercios y servicios públicos. Conocé el cronograma completo.

La llegada de la Navidad modifica el ritmo cotidiano en Cipolletti y obliga a vecinos a reorganizarse frente a un esquema de servicios con horarios especiales . Como ocurre cada año, durante Nochebuena y Navidad se reducen prestaciones clave como la recolección de residuos, el transporte público, la atención bancaria y la actividad administrativa, mientras que otros servicios funcionarán con cronogramas diferenciales.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos municipal se dio a conocer el detalle del funcionamiento previsto no solo para el 24 y 25 de diciembre, sino también para los días previos y posteriores al cierre del año, con el objetivo de que la comunidad pueda planificar con anticipación.

El servicio de recolección de residuos tendrá modificaciones puntuales en los turnos mañana y noche. Este miércoles 24 de diciembre, el servicio se prestará con normalidad durante el turno mañana , pero no habrá recolección por la noche . En tanto, el jueves 25 de diciembre no se realizará el servicio durante la mañana , retomándose con normalidad en el turno noche .

El esquema se repetirá hacia fin de año: el martes 30 de diciembre la recolección será normal, mientras que el miércoles 31 habrá servicio solo en el turno mañana. El jueves 1 de enero de 2026 no habrá recolección matutina, pero sí se garantizará el servicio nocturno. Desde el Municipio se pidió a la población respetar los horarios y evitar sacar residuos fuera de los días y turnos establecidos.

Cementerio local: horario reducido y cierre

El Cementerio Local también funcionará con horarios especiales. El miércoles 24 de diciembre abrirá al público de 8 a 16 horas, mientras que el jueves 25 permanecerá cerrado, sin atención al público. La medida busca acompañar la reducción general de servicios durante la jornada festiva.

Transporte ferroviario: servicio limitado

En materia de transporte, el Tren del Valle anunció modificaciones en la prestación del servicio entre Cipolletti, Neuquén y Plottier. Los días 24 y 31 de diciembre el tren circulará únicamente en horario matutino y con servicios reducidos respecto del cronograma habitual. En tanto, el 25 de diciembre y el 1 de enero de 2026 no habrá servicio en todo el ramal.

Bancos y administración pública

Las entidades bancarias tampoco brindarán atención al público durante las fechas clave. Por disposición del Banco Central de la República Argentina y las asociaciones bancarias, no habrá actividad los días miércoles 24 y 31 de diciembre, ni jueves 25 y 1 de enero. Solo estarán operativos los canales digitales y los cajeros automáticos.

En la misma línea, la administración pública nacional, provincial y municipal no tendrá actividad durante Navidad y Año Nuevo, garantizándose únicamente las guardias mínimas e indispensables para servicios esenciales.

Estacionamiento medido y comercios

El estacionamiento medido será libre y gratuito en Cipolletti tanto el miércoles 24 como el jueves 25 de diciembre, facilitando la circulación y el acceso a los comercios durante las celebraciones.

En cuanto al sector comercial, la Asociación de Empleados de Comercio confirmó los horarios de cierre anticipado de los locales. El miércoles 24 de diciembre los comercios cerrarán a las 16 horas, mientras que el miércoles 31 lo harán a las 13. La definición llegó tras semanas de debate, en un contexto en el que no se logró un acuerdo formal con la Cámara de Industria y Comercio como en años anteriores.

Con este panorama, Cipolletti se prepara para celebrar la Navidad con servicios reducidos, apelando a la organización y responsabilidad de la comunidad para transitar las fiestas de fin de año.