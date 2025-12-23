Bajaron drásticamente las denuncias por pirotecnia en Cipolletti

Las denuncias por pirotecnia bajaron de más de 200 a solo 15 en un año. El Municipio continúa con la prevención y anticipó los controles por las fiestas. ¿Qué pasará con las plazas este año?

Con un despliegue integral que combina prevención, fiscalización y presencia territorial, el Municipio de Cipolletti activó un esquema especial de controles de fin de año que muestra resultados concretos. La postal más alentadora es la fuerte caída en las denuncias por uso y comercialización de pirotecnia , un indicador que desde el área de Fiscalización atribuyen a la efectividad de la legislación vigente, al trabajo sostenido durante todo el año y a un mayor nivel de conciencia social.

“ El año pasado teníamos más de 200 reclamos en la misma fecha con respecto a la pirotecnia. Hoy no superamos los 15 ”, aseguró a LM Cipolletti el secretario de Fiscalización, Diego Zúñiga . Según precisó, la mayoría de los avisos actuales están vinculados a intentos de comercialización y son “las menos” las denuncias por uso, un dato que marca un quiebre respecto de temporadas anteriores.

El descenso no es casual. Desde el Municipio destacan la articulación con fuerzas de seguridad, los operativos preventivos y los procedimientos que permitieron desbaratar canales clandestinos de venta. En las últimas semanas, se logró identificar al mayorista que proveía material pirotécnico de manera ilegal, sin documentación ni habilitación. Incluso, uno de los infractores resultó reincidente: ya había sido sancionado el año pasado con secuestro de mercadería.

Las denuncias por uso y comercialización bajaron drásticamente, de igual forma el Municipio junto a la Policía de Río Negro, investigan casos de ventas por redes sociales.

Un caso testigo ocurrió el último sábado cerca de las 20, cuando personal de la Brigada Motorizada de Apoyo acompañó al área de Comercio y a la Dirección de Fiscalización en una diligencia en un domicilio de calle Venezuela al 1300, donde funciona una despensa-fiambrería. Durante la inspección se constató, a simple vista, la exhibición de pirotecnia para la venta. Se labró el acta contravencional por venta y acopio y se secuestró alrededor de un kilo y medio de material.

control transito y policía cipo Durante Navidad y Año Nuevo, el área de Tránsito junto a la Policía realizarán controles sorpresa en distintos puntos de la ciudad. Archivo

Fiestas bajo control

De cara a las noches del 24 y 31 de diciembre, el operativo se amplía a los controles comerciales y de eventos. “Estarán activas las guardias con cuadrillas del área de Comercio municipal para controlar la legalidad de los eventos y evitar incumplimientos”, explicó Zúñiga. El foco estará puesto en discotecas, fiestas privadas y encuentros masivos: habilitaciones, capacidad permitida, condiciones de seguridad y la prohibición de venta de alcohol a menores forman parte del checklist.

En paralelo, Tránsito reforzará los controles con puestos sorpresivos de alcoholemia y fiscalizaciones permanentes por escapes libres. Muchas de estas intervenciones se disparan a partir de denuncias vecinales y se ejecutan en coordinación con la Policía de Río Negro. Además, desde Fiscalización se viene trabajando con organizadores para promover la figura del conductor designado y reducir riesgos viales.

E.C.P TRANSITO Con el foco en alcoholemia y escapes adulterados, el personal de Tránsito ya tiene diagramado los trabajos previstos para las noches del 24 y 31. Estefania Petrella

Alcohol Cero y estadísticas

Durante la última semana, los operativos arrojaron cifras que siguen sorprendiendo por la peligrosidad que implica el incumplimiento de la ley. Se labraron 224 actas contravencionales, se retuvieron 21 vehículos (11 motos y 10 autos) y se registraron seis alcoholemias positivas y seis casos de escapes adulterados. Los vehículos secuestrados quedaron a disposición del Juzgado de Faltas, que definirá las multas según antecedentes y reincidencia.

Cipolletti está adherida a la Ley Nacional N.º 27.714 de Alcohol Cero al volante, que busca reducir siniestros asociados al consumo de alcohol y otras sustancias. El mensaje oficial insiste en los efectos del alcohol sobre la capacidad de reacción, la coordinación y la atención, factores clave en la prevención.

En materia de escapes libres, rige el artículo 212 de la Ordenanza 491/23, con sanciones que van de 30 a 1200 SAM por ruidos molestos o alteraciones del sistema de gases. Tránsito recuerda, además, la documentación obligatoria para circular: licencia, cédula, seguro y casco en el caso de motos.

Plaza del arroba 1 cipolletti.png Las denuncias vecinales por ruidos molestos en plazas hasta altas horas de la noches, son recurrentes cada año. Archivo

Espacios públicos y recorridas

Respecto de plazas y concentraciones al aire libre, el Municipio reconoce antecedentes de conflictividad, como lo ocurrido el año pasado en la plaza del Arroba, pero descarta operativos puntuales por zona. “No nos oponemos al uso del espacio público”, aclaró Zúñiga, aunque confirmó recorridas permanentes junto a la Policía para prevenir disturbios y garantizar el orden.

Finalmente, los controles continuarán el 25 de diciembre y el 1.º de enero, con operativos sorpresivos en distintos puntos de la ciudad y sectores de alta concurrencia como la Isla Jordán, priorizando documentación y alcoholemia. El objetivo, subrayan desde Fiscalización, es cerrar el año con menos conflictos, más prevención y una convivencia cuidada.