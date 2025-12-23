El Quini 6 Siempre Sale en el Alto Valle: de dónde es la otra rionegrina que ganó 70 millones

Se suma al “iluminado” de Cipolletti cuyo caso contamos en las últimas horas. El mejor regalito navideño... Y vos, ¿Sos de pegarla en la timba?

La agencia de Roca donde se vendió una boleta ganadora del Quini 6.

La región “de la suerte”. Ayer dimos cuenta de que un apostador cipoleño ganó 70 millones de pesos en el Quini 6 y ahora se conoció que una mujer de General Roca también tuvo “fortuna" y la pegó en el mismo sorteo extraordinario, en la modalidad Siempre Sale .

La tradicional agencia oficial de lotería y juegos de azar, “Casa Jara” , ubicada en Tucumán 725 de la vecina ciudad, confirmó la venta de una jugada ganadora del famoso poceado santafecino.

Con las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha vacantes, el sorteo especial de Navidad del Quini 6, el número 3.332, realizado este domingo 21 de diciembre, tuvo 85 ganadores del Siempre Sale , de los cuales 1 (una mujer) es de General Roca.

Cada uno de ellos embolsará más de 70 millones de pesos, aunque a esa suma hay que descontarle los impuestos. Igual nada mal el regalito navideño...

Siempre Sale

Números sorteados: 06 - 17 - 19 - 22 - 29 – 41

Cuánto le retiene Arca a los ganadores

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Quini 6 vecino El apostador roquense obtuvo una jugosa recompensa en el Quini 6.

Entonces, de ese 90% de la totalidad del premio se calcula un 31%. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos. El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el miércoles 24, esta vez a las 19, y tendrá un pozo acumulado de 6.700 millones de pesos

El mago de Cipolletti

Otro de los rionegrinos que resultó ganador en el último sorteo del Quini 6 hizo su apuesta en Cipolletti, aunque hasta el momento su identidad sigue siendo un misterio. El cupón fue vendido en la Agencia 40, ubicada en Hipólito Yrigoyen 888, según confirmó su propietaria, Valeria Lo Cacciato, en diálogo con LM Cipolletti.

La apuesta corresponde a la modalidad Siempre Sale del sorteo extraordinario 3332, realizado el domingo 21 de diciembre, que dejó 85 ganadores en todo el país con cinco aciertos.

El ganador del Quini 6 que jugó en Cipolletti tiene tiempo hasta el 5 de enero para reclamar el premio. En caso de no hacerlo dentro del plazo establecido, el monto se pierde.

“Nosotros no sabemos quién es”, explicó Valeria al ser consultada por el afortunado o la afortunada que jugó en la agencia cipoleña. Como es habitual en estos casos, aclaró que no se puede brindar ningún tipo de información sobre el ganador. “No sabemos cómo se percibe”, bromeó.

Quini 6 Agencia 40

Según detalló, el cupón ganador —el número 460— no pertenece a ninguno de los clientes habituales que dejan apuestas fijas todos los meses. “Cliente nuestro no es, es alguien que ha pasado”, aseguró, y agregó: “Tenemos muchos cupones fijos al mes que los clientes dejan reservados y no está entre ellos”.

La dueña de la agencia recordó que este sorteo comenzó a principios de diciembre y tiene características extraordinarias, por lo que pudo haber atraído a jugadores ocasionales. “Puede ser que no sea un jugador habitual y decidió jugar esta vez”, señaló.

Además, destacó que no es la primera vez que la agencia vende premios importantes durante el año. “Hemos vendido el cuarto premio de la Lotería, otro Siempre Sale este año”, remarcó.

Dos ganadores en Neuquén

Neuquén volvió a estar entre las provincias favorecidas por el azar luego del último sorteo extraordinario del Quini 6, que dejó dos ganadores neuquinos con cinco aciertos en la modalidad “Siempre Sale”. Ambos tickets fueron vendidos en distintos puntos de la provincia y forman parte de los 85 premios adjudicados a nivel nacional en esta categoría.

Uno de los tickets ganadores corresponde a una apuesta realizada en Neuquén capital. La jugada quedó registrada el 18 de diciembre. El segundo ganador neuquino es de San Martín de los Andes. En este caso, la apuesta fue realizada el 20 de diciembre.