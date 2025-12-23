Quién será el primer rionegrino en jugar con Messi en Inter Miami

Uno de los mejores exponentes regionales surgidos en el último tiempo del fútbol local será compañero del mejor del mundo.

El lateral derecho Facundo Mura , a quien se le vence el contrato en Racing y no lo renovará, tiene todo acordado para convertirse en nuevo refuerzo del Inter Miami de Estados Unidos , donde se convertiría en compañero de Lionel Messi .

El contrato de Mura era muy bajo (llegó en el 2022) y la propuesta que le realizó la actual dirigencia encabezada por Diego Alberto Milito no fue suficiente para retenerlo.

Esa gestión con el lateral derecho generó mucho descontento en los hinchas de Racing, ya que conseguir un jugador que puede desempeñarse en los dos costados de la defensa y lo haga como respondió el roquense, es muy difícil.

mura racing

Es por esto que Mura tenía decidido irse a un nuevo equipo en condición de jugador libre, con la posibilidad además de tener un contrato acorde a sus expectativas desde el punto de vista económico.

En este contexto, el Inter Miami apuró el asunto, con el objetivo de tener cubierta la banda derecha, aunque Mura también se puede desempeñar como lateral izquierdo en caso de que sea necesario.

Mura, de 26 años, llegó a Racing en el 2022 proveniente de Colón de Santa Fe. Durante su paso por la “Academia” disputó un total de 144 partidos, en los que anotó 12 goles y repartió 15 asistencias.

Además, fue clave para la obtención de cuatro títulos: el Trofeo de Campeones 2022, la Supercopa Internacional 2023, la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

El interés de River

El último fin de semana trascendió que Marcelo Gallardo estaba interesado en Mura para sumarlo como refuerzo. Incluso hubo versiones periodísticas que hablaron de un contacto entre técnico y jugador.

Esa información nunca fue confirmada oficialmente, pero lo puso al rionegrino en el centro de la escena del mercado de pases por varios días.

Finalmente, este martes el periodista César Merlo confirmó la llegada del nacido en General Roca al plantel que conduce Javier Mascherano.

Además del retiro de Jordi Alba, también se fue de la "franquicia rosa" Marcelo Weigandt, quien finalizó su préstamo y cuyo pase pertenece a Boca.