El gol de Messi por el que volvió a ser tapa de todos los diarios del Mundo

Una ex estrella de Newell's explotó contra Messi por la tribuna en su honor: "¿Qué hizo?"

Newell's anunció un importante reconocimiento a Lionel Messi por lo hecho en su trayectoria deportiva siendo uno de los mejores jugadores del mundo. “Por primera vez, los dos nombres más poderosos de la historia del fútbol viven en una misma casa: LA NUESTRA”, anunció el club en sus redes sociales sobre la decisión de ponerle el nombre del campeón del mundo a la popular norte.

Al hacerse oficial la decisión, un exjugador e histórico de la institución no anduvo con rodeos y apuntó contra la decisión tomada en diálogo con Radio2 de Rosario: “Mi pregunta es la siguiente: ¿Qué hizo Messi por Newell’s? Pregunto… El mundo se alinea al marketing. Es el mejor jugador del mundo, pero lo mismo con la tribuna Maradona. Tiene que ver todo con el marketing, para quedar bien…”. Quien esbozó esta crítica fue Juan Manuel Llop, quien vistió la camiseta 13 temporadas consecutivas y tuvo dos etapas como director técnico.

"Hay gente muy importante en la historia de Newell’s que hizo un montón de cosas, entrando en la historia, varias veces campeón. Yo no coincido con esas decisiones. No es porque me pongan a mí”, dijo y agregó: "Hay gente que se mató por Newell’s: como el canchero. Hace mil años que está y ahora está su hijo. No digo que merezca una tribuna, pero la puerta por donde ingresan a la cancha. Esa es la gente que para mí tiene el sentido de pertenencia y han hecho algo por una institución. En cualquier sitio, donde sea”.

Llop.jpg

Para cerrar nombró dos históricos del club que para su gusto podrían tener una grada a su nombre: “Mario Zanabria o Américo Gallego”.